Povia | “Ho fatto un incidente in moto con un mio amico Eravamo ubriachi fradici e non

“Ho paura”. Povia - ansia per la foto dall’ospedale. Cosa sta succedendo al cantante : Problemi di salute per il cantante Povia che è stato ricoverato in ospedale e nella giornata di lunedì sarà sottoposto a un intervento chirurgico. A raccontarlo è stato lo stesso artista tramite Instagram, dove ha svelato di essere preoccupato: “Sono in ospedale pronto per essere operato per una Cosa che nel tempo si è aggravata. Ho paura, ma sono in buone mani. C’è un team fantastico. Vi leggerò al mio risveglio. Mi hanno sempre chiesto quale è ...

Povia in ospedale : “Ho paura ma sono in buone mani” : Perché Giuseppe Povia è finito in ospedale Problemi di salute per Giuseppe Povia. In queste ore il popolare cantante è in ospedale, dove domani dovrà sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. È stato lo stesso 46enne a comunicare la notizia ai fan su Instagram, dove è seguito da oltre 21 mila follower. L’ex vincitore del […] L'articolo Povia in ospedale: “Ho paura ma sono in buone mani” proviene da Gossip e Tv.