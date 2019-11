Pioggia torrenziale | notte da incubo a Genova

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 23 novembre 2019) Record dicaduta nella, nella zona di Fiumara, con 193 mm in 3 ore. Allagamenti diffusi in città, soprattutto nella bassa Valpolcevera, con chiusura di numerose strade. Si tratta, riferisce il comune, di Via Milano (sottopasso),Via Chiaravagma lato monte Largo Jursè, Via Paolo Reti.Via Fillak. Corso Perrone, Via Renata Bianchi, Via Perlasca, Via Trenta Giugno 1960, Piazza Montano, Via Borzoli, Via S. Quirico. Il comune invita i cittadini di queste zone a restare in casa fino al completo deflusso delle acque.Ora la perturbazione si sta concentrando maggiormente sul centro ponente, verso Cogoleto-Arenzano e Varazze. Secondo quanto riferisce la protezione civile regionale, 19 persone sono state allontanate da casa precauzionalmente in via Rivarolo e a Teglia, ma hanno già trovato sistemazione autonoma; 4 palazzine(120 persone) in corso Perrone ...

