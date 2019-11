Pensioni | Di Maio | ' inaccettabile tornare alla Fornero | quota 100 è una vostra conquista'

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Di Maio “non torna la Fornero” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Di Maio “non torna la Fornero” Pensioni ultima ora: la difesa di Quota 100 è una priorità del Movimento 5 Stelle. La misura di pensione anticipata che consente di andare in pensione ai lavoratori con 62 anni di età e 38 anni di contributi versati è stata introdotta dal Governo Conte I nato dall’intesa, prodotta dopo il voto delle elezioni politiche del 2018, tra 5 Stelle e Lega. Oggi che la maggioranza di ...

Pensioni - Di Maio su Q100 : 'Se qualcuno pensa di riportare la Fornero ha capito male' : Quota 100 resta un tema su cui, in ambito politico, si continua a discutere. Luigi Di Maio, capo politico del Movimento Cinque Stelle, attraverso un post apparso sulla propria pagina Facebook, ha smentito categoricamente l'ipotesi che la misura fortemente voluta nel corso del governo Conte 1 possa essere in qualche modo essere messa in discussione. A ciò ha aggiunto la volontà di ricacciare indietro, ove esistesse, la volontà di qualcuno di ...

Pensioni - Di Maio : ‘Q100 non si tocca fino a che M5s governa’ : Le Pensioni anticipate con Quota 100 ancora in primo piano nell'agenda politica in vista dell’approdo della legge di Bilancio 2020 in Parlamento. Non mancano polemiche e divisioni nella maggioranza di governo ad animare il dibattito pubblico. Rassicurazioni sulla conferma delle Pensioni anticipate a 62 anni con 38 anni di anzianità contributiva, continuano ad arrivare da esponenti del governo e della maggioranza, ad eccezione di parlamentari e ...

Manovra - c'è la rivalutazione delle Pensioni. Siringhe escluse dalla plastic tax. Di Maio : «Chi dice più tasse avrebbe causato l'aumento Iva» : Spunta anche la rivalutazione al 100% delle pensioni nella nuova bozza della legge di bilancio: arrivano sei scaglioni con differenti aliquote, che partiranno dal 100% per i redditi fino a 4 volte il...

Pensioni - Di Maio : ‘Quota 100 rimarrà intatta’ : Le Pensioni anticipate con Quota 100 continuano ad animare il dibattito politico, economico e finanziario in vista del varo della nuova legge di Bilancio 2020 ancora in lavorazione e attesa in Parlamento. I risultati elettorali delle regionali in Umbria stanno scaldando gli animi all’interno della maggioranza uscita sconfitta dalle urne. Un nuovo post pubblicato su Facebook dal leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, traccia il perimetro ...

Pensioni ultime notizie : Di Maio contro Renzi “no margine su Quota 100” : Pensioni ultime notizie: Di Maio contro Renzi “no margine su Quota 100” La Manovra 2020 potrà essere certamente migliorata, ma Quota 100 non si tocca. Questo il concetto chiave espresso da Luigi Di Maio, in visita al cantiere Terni-Rieti, che ha voluto frenare le intenzioni di Matteo Renzi e del suo nuovo partito, Italia Viva, che ha deciso di mettere nel mirino proprio la misura di pensione anticipata Quota 100. Il ministro degli Esteri, ...

Pensioni e Manovra 2020 - Di Maio (M5S) : 'Sicuramente ci sarà qualcosa in più' : Prosegue l'accesa dialettica tra governo e sindacati in merito al testo della nuova legge di bilancio 2020 ed all'accoglimento delle rivendicazioni avviate dalla piattaforma sindacale sul nodo delle Pensioni e sugli altri punti considerati come fondamentali. Sul punto, finora, il confronto avvenuto attraverso diversi tavoli non sembra aver dato i risultati sperati, anche se le parti continuano a dialogare alla ricerca di una soluzione ...

Pensioni - Di Maio a Renzi : ‘Nessun margine di modifica su Quota 100’ : Renziani a parte, la maggioranza è compatta sulla prosecuzione della sperimentazione delle Pensioni anticipate con la Quota 100, una delle misure simbolo, insieme al reddito di cittadinanza, del precedente governo gialloverde. A ribadirlo oggi, replicando al leader di Italia Viva Matteo Renzi che ha annunciato la presentazione di un emendamento per l’abrogazione della Quota 100, è anche il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio. Nonostante ...

Pensioni 2020 - è rissa sulla Quota 100 : per Di Maio 'Renzi vuole tornare alla Fornero' : Torna ad acuirsi lo scontro interno alla maggioranza in merito alla riforma del settore previdenziale ed alla Quota 100. Già negli scorsi giorni era diventata evidente la distanza tra le diverse anime del nuovo governo giallo-rosso sulla delicata questione Pensionistica, al momento si attende quindi di vedere in che modo potrà sbloccarsi la situazione, stante che il tempo stringe e la nuova legge di bilancio 2020 non può attendere oltre. Di Maio ...