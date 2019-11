Pensioni | che cosa salta a gennaio 2020

Pensioni ultima ora : Ocse chiede modifiche a Quota 100 - “va rivista” : Pensioni ultima ora: Ocse chiede modifiche a Quota 100, “va rivista” Pensioni ultima ora: le valutazioni dell’Ocse sul nostro Paese passano anche dal tema previdenziale. Infatti tra i tanti elementi presi in considerazione nel suo Economic Outlook l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico invita l’Italia a rivedere i parametri che riguardano l’età pensionabile. Pensioni ultima ora, ...

Pensioni di vecchiaia - l’età non sale Resta fissata a 67 anni anche nel 2021 : La speranza di vita non cresce: la soglia resta ferma fino a tutto il 2022. Oggi la pubblicazione ufficiale del decreto

Pensioni - perché quota 100 sta riscuotendo meno successo del previsto : I nuovi dati aggiornati sull'anticipo Pensionistico: l'Inps comunica che finora le domande presentate per accedere a quota...

Anche nel 2020 attivi numerosi scivoli Pensionistici - compresi usuranti - precoci e gravosi : Con le conferme di Ape sociale, opzione donna e, soprattutto, di quota 100, le misure previdenziali che permettono pensionamenti anticipati a determinate condizioni e requisiti sono molteplici. Quali sono le pensioni anticipate in vigore oggi che restano Anche nel 2020? Una domanda comune a molti lavoratori che cercano una strada per andare in pensione senza dover necessariamente arrivare ai 67 anni che è l'età pensionabile prevista dalla ...

Pensioni - Quota 100 e il turnover che arranca : più di un posto su 2 rimane scoperto : Secondo le stime dell'Osservatorio dei consulenti del lavoro, nel terzo trimestre del 2019 il tasso di sostituzione è stato...

Pensioni - Senaldi su Quota 100 : 'Non ce la potevamo permettere - soldi che stiamo pagando' : Continua a tenere banco la questione Pensioni. Un argomento che oltre a suscitare dibattiti tra gli esperti della materia previdenziale sconfina anche nei talk show politici. Nel corso della trasmissione di La 7 Di martedì, condotta da Giovanni Floris, a soffermarsi su Quota 100 è stato il direttore di Libero Pietro Senaldi. Il giornalista ha dichiarato che, a suo avviso, si dovrebbe sottolineare come la misura voluta dal governo giallo-verde ...

Pensioni : anticipata contributiva a quota 84 in vigore anche nel 2020 : La pensione di vecchiaia anche nel 2020 sarà appannaggio di lavoratori che hanno raggiunto 20 anni di contributi versati e 67 anni di età. Questa è la regola generale che si applica a tutti i lavoratori, sia donne che uomini. Tra i tanti scivoli esistenti, resta in vigore quello per i cosiddetti contributivi puri. Uno scivolo che permette di anticipare la pensione di 3 anni, cioè a 64 anni. Vediamo come funziona la pensione anticipata ...

Pensioni - Bruno Vespa inchioda Pd - M5s e Renzi : "Se non avevate i soldi - perché allora...". Vergogna italiana : Una manovra-capestro per l'Italia, ma soprattutto per il governo di Giuseppe Conte. Nel suo editoriale sul Quotidiano nazionale, Bruno Vespa punta il dito contro tutte le incongruenze di questo esecutivo, emerse impietosamente dalle discussioni sulla finanziaria. "Aumentare la indetraibilità sulle a

Pensioni - Di Maio : ‘Q100 non si tocca fino a che M5s governa’ : Le Pensioni anticipate con Quota 100 ancora in primo piano nell'agenda politica in vista dell’approdo della legge di Bilancio 2020 in Parlamento. Non mancano polemiche e divisioni nella maggioranza di governo ad animare il dibattito pubblico. Rassicurazioni sulla conferma delle Pensioni anticipate a 62 anni con 38 anni di anzianità contributiva, continuano ad arrivare da esponenti del governo e della maggioranza, ad eccezione di parlamentari e ...

Pensioni anticipate e riscatto laurea - domande triplicate : oltre 40mila pratiche all'Inps : Arrivano importanti aggiornamenti rispetto al riscatto agevolato della laurea ed alle domande inoltrate dai lavoratori all'Inps per il riconoscimento contributivo degli anni di studio universitari. Un meccanismo che sembra aver incontrato il favore di tutti coloro che si trovano a confrontarsi con la prospettiva di criteri di accesso alla pensione in via di irrigidimento. Il riscatto dei periodi di studio appare così come una strategia utile per ...

Pensioni ultime notizie : pagamento novembre in ritardo - perché e data : Pensioni ultime notizie: pagamento novembre in ritardo, perché e data Pensioni ultime notizie, si avvicina il momento del pagamento di novembre, che stavolta però slitterà di qualche giorno rispetto ai mesi precedenti. Il perché è presto detto: il 1° novembre è una festività e i giorni di accredito saranno 2, a seconda che si abbia un conto aperto alle Poste o un conto corrente bancario. Andiamo a vedere le date precise di corresponsione ...

Pensioni Q100 - Renzi attacca il Governo : 'Uno spot che costa 20 miliardi di euro' : "Quota 100 è uno spot che costa 20 miliardi di euro in tre anni", lo ha affermato il senatore di Italia Viva Matteo Renzi a margine della Leopolda 10 attaccando ancora la misura di stampo previdenziale sbandierata dalla Lega ed introdotta nella precedente Legge di Stabilità. Quota 100 continuerà la sperimentazione per tutto il triennio Stando a quanto riporta l'agenzia di stampa AGI, infatti, per l'ex Pd spendere circa 20 miliardi di euro in tre ...

Pensioni : Seghezzi dell'Adapt teme che in futuro si debba lavorare fino a 70 anni : Il tema Pensioni resta molto caldo anche sul fronte politico. Francesco Seghezzi, presidente dell'Adapt (Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali) ha sottolineato come, in questa fase, sia inopportuno parlare in termini semplicistici di Quota 100. Intervenuto ai microfoni di Radio Radicale ha messo in evidenza come, ad oggi, ci sia il rischio di dover restare nel mondo del lavoro ...

Pensioni - l’Italia di “Quota 100” in fondo alle classifiche di sostenibilità : l’Italia è al 27° posto su 37 Paesi e si dimostra ancora debole in materia di sostenibilità. Superiori alla media i valori di integrità e adeguatezza. Al primo posto i Paesi Bassi, ultima la Thailandia