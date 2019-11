Pattinaggio di figura | quinto posto consecutivo nell’ISU Grand Prix per la coppia

Fonte : sportfair

(Di sabato 23 novembre 2019) Con il terzodi Sapporo, laregina della danza azzurra, pur non centrando la qualificazione per la Finale di Torino, è nella top 3 per la quinta volta consecutiva in una tappa dipodionell’ISUper laregina della danza azzurra. Charlene Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre) chiudono al terzola loro partecipazione all’NHK Trophy: per gli allievi di Barbara Fusar Poli sul ghiaccio giapponese di Sapporo un punteggio finale di 198.06 alle spalle soltanto dei francesi Papadakis-Cizeron, primi (226.61), e dei russi Stepanova-Bukin, secondi (208.81). Marco e Charlene hanno centrato un altro risultato di prestigio pattinando un bel secondo segmento di gara, penalizzato da un paio di imprecisioni e valutato dai giudici 115.93 punti (53.74 di valutazione tecnica, 61.14 per le components; -1 di deduzione). ...

