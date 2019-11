Parma | 57enne tenta di uccidere la ex e il nuovo compagno | ma l' arma si inceppa

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 23 novembre 2019) Quando ha deciso di presentarsi nell'appartamento della sua ex compagna,to di una pistola carica, forse aveva già un'idea precisa di come sarebbe finita. E se l'non si fosseta, probabilmente la vicenda avrebbe avuto un epilogo tragico. È accaduto nella notte di ieri, in via Olivieri, nel quartiere Pablo, a, dove un uomo ha cercato di colpire la ex fidanzata di 43 anni e al80enne. In base a quanto riportato dalla versione locale di Repubblica, il responsabile dell'agguato sarebbe un uomo di 57 anni, arrestato dai carabinieri subito dopo con l'accusa di dupliceto omicidio.Secondo quanto ricostruito, ilsi sarebbe presentato sotto casa della 43enne con la pistola carica e alla vista della coppia avrebbe esploso qualche colpo. Ma l'rsi della pistola ha creato prima un momento di panico e poi una colluttazione trai due uomini. ...

lametino : Tenta di sparare all`ex e al partner ma revolver s`inceppa: fermato 57enne cosentino a Parma - -