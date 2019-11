Papa arriva in Giappone | “Mi farò eco degli appelli al disarmo nucleare Contento di

Nuovo attacco alla famiglia Icardi - la frecciata arriva dal papà di Wanda Nara : “sono storditi dalla fama” : Il padre della moglie-agente di Icardi ha attaccato duramente sia la figlia che l’attaccante argentino, rivelando di essere dalla parte di Maxi Lopez La famiglia Icardi si trova a fronteggiare un Nuovo attacco, questa volta l’offensiva arriva da Andrès Nara, padre della moglie e agente dell’attaccante del Paris Saint-Germain. Spada/LaPresse Il genitore della show girl argentina non ha usato parole tenere nel corso della ...

Papa Francesco arrivato in Thailandia accolto dalla cugina suora : Papa Francesco è arrivato in Thailandia, a Bangkok, prima tappa del suo viaggio apostolico, il 32esimo internazionale del suo pontificato, che poi proseguirà in Giappone. All'arrivo all'aeroporto alle ore 12.05 locali (6.05 ora di Roma) il Pontefice è stato accolto da un membro del Consiglio della Corona che gli ha offerto un omaggio floreale e da suor Ana Rosa Sivori, sua cugina, missionaria nel Paese da decenni, che gli farà da ...

Abete di Natale del Papa arriva dalle zone colpite dalla tempesta Vaia : Giorgia Baroncini L'Abete rosso è stato tagliato a Rotzo, in provincia di Vicenza. Nei prossimi giorni l'albero, alto 25 metri e pesante 54 quintali, arriverà in piazza San Pietro Mentre la laguna di Venezia è alle prese con i disastri causati dal maletmpo e dall'acqua alta, un'altra parte di Veneto festeggia: quest'anno l'Abete rosso, che durante le festività natalizie decorerà piazza San Pietro, partirà dalla provincia di ...

Scrive sms al papà morto - dopo 4 anni arriva una risposta : “Ho perso mia figlia - sei un angelo” : Ha scritto al padre morto per 4 anni finché un giorno sul cellulare di Chastity Patterson è arrivata una risposta. “Ciao tesoro. Non sono tuo padre, ma ho ricevuto tutti i tuoi sms negli ultimi quattro anni. Ho perso mia figlia in un incidente d’auto e i tuoi messaggi mi hanno tenuto in vita”, ha scritto il mittente, che ha letto ogni giorno ciò che Scriveva Chastity, dopo aver ottenuto il numero che era stato del padre della ragazza.Continua a ...

Mahmood con un ragazzo a Milano. E dopo la Paparazzata per i due arriva una brutta sorpresa : Il cantautore Mahmood, diventato famoso in tutto il mondo dopo il suo successo allo scorso Festival di Sanremo con il brano ‘Soldi’ e il grande risultato ottenuto all”Eurovision Song Contest’, ha fatto visita al Parlamento europeo di Strasburgo. Qui ha rilasciato importanti dichiarazioni alla stampa: “Spero di rappresentare, nel mio piccolo, giovani come me che intendono metterci la faccia e interessarsi a problemi ...

Fiocco rosa a Uomini e Donne - arriva l’annuncio di mamma e papà : “Possiamo gridarlo al mondo intero” : Una gioia che nessuno riuscirebbe a tenersi dentro. Diventare genitori, il regalo più bello che la vita può dare. E così, a due settimane da quando Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno fatto sapere di aspettare un bebè arriva la notizia. Naturalmente, la coppia sbocciata a Uomini e Donne ha scelto i social per svelare ùil Fiocco che appenderà sull’uscio di casa. Il colore che dominerà sarà il rosa. In arrivo c’è infatti una femminuccia. ...

MotoGp - papà Marquez sconfessa il figlio Marc : “arrivare a quindici titoli mondiali è possibile” : Il padre del campione del mondo della MotoGp ha ammesso come il figlio possa arrivare ai quindici titoli di Agostini Grande festa in casa Honda per Marc Marquez, il pilota spagnolo si è confermato ieri campione del mondo di MotoGp, salendo così a quota otto titoli in carriera, di cui sei in Top Class. AFP/LaPresse Un numero straordinario considerando i 26 anni del fenomeno di Cervera, lanciato adesso verso le nove corone di Valentino ...

Ivan Zaytsev papà per la terza volta : «È arrivata Nausicaa - bella come la mamma» : Le originiTesta caldaL'amoreI tatuaggiLa celebritàDoppia facciaFinalmente papàpapà bisSegni particolariIl futuro«Benvenuta Nausicaa!». Il grido dello zar del volley italiano è questo. Ivan Zaytsev – entrato nella storia per aver trascinato l’Italia alla finale olimpica di Rio 2016 – e sua moglie Ashling hanno dato il benvenuto al terzo figlio. Una bambina che hanno chiamato, appunto, Nausicaa. «Alle 7 e 22 di stamattina hai urlato al ...