Pallamano | Serie A maschile 2019 | Conversano supera la Ego Siena | al primo ko stagionale

Pallamano - Serie A maschile 2019 : Siena vince ancora - Cassano Magnago ancora secondo : Ottava giornata di gare nella Serie A di Pallamano maschile, che vede ancora saldamente al comando la Ego Siena, ancora imbattuta, e capace di sconfiggere anche la Metelli Cologne per 26-21, grazie ad una super prestazione di Kreshnik Kasa, giovanissimo, ma autore di 7 reti. Regge il passo il Cassano Magnago, che si impone 29-25 su una mai doma Alperia Merano, mentre Conversano coglie un prezioso successo esterno sul campo della MFoods Carburex ...

Pallamano femminile - Serie A 2019-2020 : cade Mestrino - quattro squadre in vetta alla classifica : Quinta giornata di gare nella Serie A di Pallamano femminile 2019-2020, che ci consegna un grande equilibrio in vetta alla classifica, dove la Alì-Best Espresso Mestrino cade per la prima volta in stagione, e lo fa rovinosamente, cedendo nel derby contro la Mechanic System Oderzo per 27-18, venendo raggiunta proprio da Arasay Duran e compagne, ma non solo. Successo, seppur sofferto, anche per le campionesse d’Italia in carica della Jomi ...

Pallamano - Serie A maschile 2019 : altro successo per la Ego Siena - vincono anche Bolzano e Pressano : La Serie A di Pallamano maschile 2019 è giunta al suo sesto turno, e la Ego Siena continua la sua marcia in testa alla classifica, con la formazione toscana capace di sconfiggere anche la Junior Fasano per 37-30, restando a punteggio pieno grazie anche alle 10 reti del grande ex Demis Radovcic. Dietro fa un passo avanti il Pressano, vittorioso 23-21 sul Conversano nel big match del turno, mentre il Bolzano dilaga in casa contro la MFoods ...

Pallamano - Serie A femminile 2019 : poker di successi per Mestrino - bene Oderzo - Salerno e Brixen : Quarta giornata di gare nella Serie A di Pallamano femminile 2019 e quarto successo stagionale per l’Alì-Best Espresso Mestrino, con la formazione padovana che si impone 31-29 sul Cassano Magnago, restando in testa alla classifica, grazie alle 8 reti di Vanessa Djiogap. Imbattute, ma con una gara in meno, le campionesse in carica della Jomi Salerno, vittoriose a valanga sul Leno per 40-22, con 7 gol della giovanissima Ramona Manojlovic, mentre ...

Pallamano - Serie A femminile 2019 : Mestrino in testa alla classifica - vincono Brixen e Salerno : Dopo la pausa delle nazionali, torna la Serie A di Pallamano femminile, e lo fa nel segno dell’Alì Best Espresso Mestrino, che ottiene il primato in classifica, sconfiggendo anche il Casalgrande Padana al Palakeope con il punteggio di 28-23, grazie alle 8 reti di Alice Biondani. Dietro le patavine restano dunque tre squadre, partendo dalle campionesse in carica della Jomi Salerno, capaci di piegare 30-21 in Nuoro in Sardegna, con 11 reti ...