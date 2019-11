Palermo | uccisa donna a coltellate | fermato un uomo

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 23 novembre 2019) Omicidio a Partinico, nel palermitano, nella notte tra venerdì e sabato. Unaromena è stata. Per l'omicidio è statodai carabinieri un, 51 enne, imprenditore, che si trova ora in carcere. Il corpo della vittima, che era di Giardinello (Pa), è stato trovato abbandonato in un terreno, fra Partinico e Balestrate, in aperta aperta campagna. (Lapresse) Redazione 

