Palermo | donna uccisa a coltellate | fermato l' amante | lei voleva rivelare tutto alla

Palermo - donna uccisa a coltellate : fermato l’uomo con cui aveva una relazione : A pochi giorni dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, arriva la notizia dell’ennesimo episodio di femminicidio. Una donna di 30 anni di origini romene, Ana Maria Lacramioara Di Piazza, è stata uccisa a coltellate venerdì sera. L’omicidio è avvenuto a Giardinello, in provincia di Palermo: i carabinieri hanno già fermato il presunto assassino. Si tratta di Antonino Borgia, imprenditore 51enne di Partinico con il ...

Rinviato a giudizio il marito di Giusy Pepi - la donna scomparsa e ritrovata a Palermo : È stato Rinviato a giudizio con l'accusa di maltrattamenti in famiglia Davide Avola, il marito di Giusy Pepi, la donna scomparsa un anno fa da Ragusa e ritrovata da un volontario della Caritas un mese dopo a Palermo. Giusy, madre di cinque figli, al suo ritorno aveva chiesto aiuto ad alcune strutture che assistono le donne in difficoltà.Continua a leggere

Incidente mortale a Palermo - donna muore travolta da un’auto guidata da 80enne : Una donna è morta questa notte in via Croce Rossa a Palermo nel corso di un Incidente stradale. A perdere la vita è stata Gilda Di Tullio di 80 anni. La donna stava attraversando la strada all’altezza di viale Emilia quando è stata travolta da un’automobile guidata da un anziano di 80 anni. La vittima è stata investita in via Croce Rossa da una Ford Focus guidata da N.A., queste le iniziali dell’uomo alla guida, che adesso sarebbe accusato del ...

Incidente stradale sulla SS624 Palermo-Sciacca - una donna in codice rosso : Un grave Incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla Strada Statale 624 Palermo-Sciacca. Una donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso in seguito ad un violentissimo scontro frontale tra due automobili. Il sinistro si è verificato all’altezza del comune di San Cipirello (Pa). Ad impattare sono state una Citroen, guidata dalla donna di 48 anni, e una Mercedes, guidata da un uomo. Ad avere conseguenze più ...

Palermo : donna scomparsa era stata denunciata dal marito per sottrazione di minori : Palermo, 25 ott. (Adnkronos) - Claudia Stabile, la donna di Campofiorito, piccolo centro del palermitano, scomparsa dallo scorso 8 ottobre, tre anni fa era stata denunciata dal marito per sottrazione di minori. La donna, madre di tre figli, aveva preso con se la figlia minore e lo aveva portato in G