Operaio di 22 anni cade e resta impalato | la barra di metallo si ferma a 3 centimetri dal

Fonte : fanpage

(Di sabato 23 novembre 2019) Undi 22è caduto mentre lavorava su unadi ferro che è arrivata a 3dal cuore. Operato d'urgenza dai medici dell'ospedale di Zhejiang University, in Cina, è vivo per miracolo: "Laha toccato il fegato, l'intestino e i polmoni. Ma per fortuna non ha intaccato il cuore, altrimenti nessuno avrebbe potuto salvarlo".

