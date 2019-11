OLANDA DA BRIVIDI | uno schiaffo al razzismo VIDEO

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 24 novembre 2019) Alla Johan Cruijff Arena i calciatori dell'Ajax e dell'Heracles sono rimasti fermi in campo ad applaudire insieme a tutto lo stadio per dire "No alnel calcio" Segnale forte contro ilin Eredivisie: l'Ajax e gli ospiti dell'Heracles Almelo non hanno toccato la palla nel primo minuto di gioco subito dopo il calcio d'inizio. Un lungo applauso contro ilda parte di tutto il calcio olandese. Sul tabellone luminoso campeggiava la scritta: "? E allora noi non giochiamo" IL? E allora noi non giochiamo!" L'dice NO al#Eredivisie #DAZN pic.twitter.com/qx8P7eu9hN — DAZN Italia (@DAZN IT) November 23, 2019