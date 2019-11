Nuovo scandalo nel calcio | calciatore si spoglia in un night NOME | FOTO e DETTAGLI

Le notizie del giorno – Caos negli spogliatoi di Juventus e Brescia - Nuovo scandalo doping in Russia : LE notizie DEL giorno – Alta tensione in casa Brescia. La Rondinelle non stanno di certo attraversando un buon momento, la squadra dopo un buon inizio di stagione è crollata in classifica ed adesso rischia seriamente la retrocessione. La dirigenza ha deciso per il ribaltone in panchina, via Corini protagonista della promozione, al suo posto Grosso, l’esordio per l’ex campione del Mondo è stato shock con la sconfitta casalinga contro ...

Abusi sui chierichetti del Papa - Nuovo scandalo in Vaticano : accusato ex seminarista : Nuove accuse di pedofilia contro i preti, ma stavolta i presunti Abusi riguarderebbero direttamente delle violenze commesse all'interno dello Stato Vaticano, nei confronti dei bambini seminaristi...

Notizie del giorno – Le ultime sul caso Ronaldo - Nuovo scandalo Calciopoli - mega rissa in Bundesliga : LE ultime SUL caso CRISTIANO Ronaldo – Continua lo spettacolare duello per lo scudetto tra Juventus e Inter, vittoria sofferta per la squadra di Antonio Conte che ha piegato nei minuti finale la sorpresa Hellas Verona, stessa cosa per gli uomini di Maurizio Sarri che hanno avuto la meglio del Milan con il gol di Dybala, si ferma la Roma dopo la sconfitta contro il Parma mentre continuano a volare il Cagliari e la Lazio. La Juventus ...

Calciopoli 2 - Nuovo scandalo combine nel mondo del calcio : arrestate 12 persone - coinvolti arbitri [DETTAGLI] : Un nuovo scandalo ha colpito il mondo nel calcio. Nelle ultime ore si sono giocate partite molto importanti valide per i vari campionati, adesso l’attenzione è rivolta alle prossime partite delle Nazionali, sono tutti concentrati per le qualificazioni ai prossimi Europei nel 2020. Ma nelle ultime ore è esploso un nuovo scandalo, nel dettaglio in Bosnia sono state arrestate 12 persone, si tratta principalmente di arbitri che come ...

Wall Street - Nuovo scandalo insider trading. Accusato executive di Goldman Sachs : Wall Street non perde il vizio. Sei banchieri sono stati incriminati dalla procura federale di Manhattan per scandali multimilionari e transatlantici di insider trading, che dagli Stati Uniti si estendevano all'Europa e in particolare a Londra. Tra gli accusati, anche un executive di Goldman Sachs

La scena hot di Charlize Theron : così fa scandalo nel suo Nuovo film : Il comico Seth Rogen e la bellissima Charlize Theron sono una coppia di improbabili amanti nella commedia super spregiudicata dal titolo "Non succede ma se succede …", dal 10 ottobre nelle sale italiane. Lui è un giornalista disoccupato in cerca di lavoro, lei una donna ferrea e decisa a varcare le soglia della Casa Bianca e diventare la prima donna Presidente. Due persone agli antipodi, due caratteri completamente diversi, ma il destino per ...

Papa Francesco - Nuovo scandalo : "beneficenza" all'ospedale del Vaticano - 250mila euro per incontrare Bergoglio : Cena di gala ai Musei Vaticani e udienza Papale con prezzi che vanno dai 120 ai 250 mila euro per celebrare i 150 anni dell'ospedale Bambino Gesù tramite una raccolta fondi. Quello che doveva essere un sobrio evento di beneficenza, si stava trasformando in una serata degna dei divi di Hollywood. Il

Nuovo scandalo milionario in Vaticano : indagato un monsignore e il capo dell'Antiriciclaggio : Perché ieri sono state effettuate acquisizioni di "documenti" ed "apparati elettronici" in Vaticano? Non è solo una curiosità. Il quesito è valido da quando la Sala Stampa della Santa Sede ha dato notizia di queste "acquisizioni", cioè sequestri, ossia proprio nel pomeriggio del primo ottobre ma, ma, nel corso della giornata di oggi, stanno emergendo altri particolari, che possono rivelarsi utili a chiarire il quadro nel suo insieme. Il Vaticano ...

Napoli - Nuovo scandalo corruzione : arrestati due finanzieri - un imprenditore e il commercialista : Nell?ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito...