Nuoto | Roma 2022 | effettuato dalla Len il sopralluogo nella Capitale che precede

Raggi : Roma ha tutte carte in regola per ospitare Europei Nuoto 2022 : Roma – “Prosegue l’impegno, in stretta sinergia con la Federazione Italiana nuoto, per promuovere e sostenere la candidatura di Roma per gli Europei di nuoto 2022. Stiamo mettendo in campo un proficuo lavoro di squadra. La visita della delegazione della Len e’ l’ultimo step prima dell’assegnazione ufficiale della manifestazione. Abbiamo tutte le carte in regola affinche’ la scelta ricada ...

Nuoto - Coppa del Mondo Doha 2019 : Morozov e Husszu ancora a segno - Romanchuk si impone nei 1500 sl : Penultima giornata di gare a Doha (Qatar), sede della tappa di Coppa del Mondo di Nuoto in vasca lunga. Grandi personaggi in evidenza nella piscina qatariana. Si parte dalla gara più lunga, ovvero i 1500 stile libero maschili. L’ucraino Mykhailo Romanchuk, grande rivale del nostro Gregorio Paltrinieri su questa distanza, ha fatto segnare un tempo al di sotto dello storico limite dei 15′: 14’51″61 per lui, precedendo il ...

Nuoto - Coppa del Mondo 2019 Doha. Doppia coppia per il trionfo finale - si rivede Romanchuk : Si chiude a Doha la prima edizione di Coppa del Mondo dell’era ISL. Non esaltava in passato, la manifestazione itinerante voluta dalla FINA, e pure oggi non è che faccia sobbalzare sul divano gli appassionati ma resta sempre e comunque un appuntamento importante soprattutto in preparazione al grande evento invernale che in questo caso sono gli Europei in corta di Glasgow o per vedere all’opera potenziali protagonisti della stagione ...

PallaNuoto femminile - Eurolega 2019-2020 : Dunaujvaros-SIS Roma 7-7. Le capitoline sfiorano una vittoria di prestigio : Si chiudono le fatiche anche per la SIS Roma nelle qualificazioni dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le capitoline, dopo aver rischiato di pareggiare ieri già contro il forte Kirishi, oggi ha bloccato le magiare del Dunaujvaros sul 7-7, potendo recriminare per una vittoria sfuggita a 26″ dal termine. Nel primo quarto grandissimo equilibrio: vantaggio magiaro, impatta Motta per l’1-1. Nella seconda frazione vantaggio della ...

PallaNuoto - Euro League 2019-2020 : il Kinef Kirishi batte la SIS Roma che supera comunque il turno : Era la partita più dura del girone in quel di Ostia. È arrivata una sconfitta per la SIS Roma con il Kinef Kirishi, la compagine due volte campione d’Europa negli ultimi tre anni, ma in ogni caso la prestazione è stata da apprezzare: le capitoline perdono 10-9 con le russe ma esultano per la qualificazione al 2° turno di Euro League. SIS Roma-Kinef Kirishi 9-10 (2-3, 2-2, 2-3, 3-2) SIS Roma: Sparano, Tabani, Galardi 3, Avegno 1, S. Motta ...

PallaNuoto femminile - Euro League 2019-2020 : parte forte la SIS Roma - 26-2 all’Exiles : Esordio sulla carta semplice e affrontato nel migliore dei modi per la SIS Roma nell’Euro League di Pallanuoto femminile 2019-2020. Nel raggruppamento casalingo in quel di Ostia le capitoline si sono imposte per 26-2 sulle maltesi dell’Exiles, la squadra cenerentola del girone. Un risultato nettissimo, una prestazione nella quale c’è poco da segnalare, se non il fatto che tutte le giocatrici di movimento per la compagine di ...

Bordoni : Europei Nuoto a Roma obiettivo importante : Roma – Arrivano le parole di Davide Bordoni, coordinatore Romano di Forza Italia, che oggi ha partecipato alla premiazione in Campidoglio di Simona Quadarella: Nella rappresentanza dei consiglieri di Roma Capitale ho partecipato alla cerimonia di premiazione della campionessa di nuoto Simona Quadarella promossa su iniziativa della sindaca Raggi. Oltre a complimentarmi per i successi che ha ottenuto condivido anche le speranze della giovane ...

PallaNuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : vincono Roma - Milano e Padova negli anticipi della quarta giornata : Si sono giocati oggi tre anticipi validi per la Serie A1 di Pallanuoto femminile, resi necessari da ritorno degli spareggi delle qualificazioni agli Europei 2020, in programma sabato: tre affermazioni esterne, con le nette vittorie della Roma, per 5-14 ad Ancona, e del Padova, per 2-10 a Verona, mentre Milano passa di misura a Trieste per 12-13 dopo essere stata a lungo in svantaggio. Completeranno il quadro sabato Florentia-Catania e ...

PallaNuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : Catania - Roma e Padova restano in vetta a punteggio pieno : La terza giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile vede rimanere tre squadre in vetta a punteggio pieno: Verona cade infatti contro Milano, che si impone in casa di misura per 11-10 ed aggancia proprio le scaligere al quarto posto a quota 6. Al comando a punteggio pieno sempre le tre favorite per la vittoria finale, ovvero Catania, Roma e Padova. Le etnee sconfiggono per 12-8 Rapallo, squadra con ambizioni ridimensionate rispetto alla ...

PallaNuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : risultati e classifica della seconda giornata. Non sbagliano Orizzonte e SIS Roma : Qualche difficoltà di troppo, soprattutto per le capitoline, ma alla fine SIS Roma e Orizzonte Catania non sbagliano e si impongono nella seconda giornata del campionato femminile di Serie A1 di Pallanuoto. Netta invece la vittoria per il Plebiscito Padova che resta in vetta alla classifica a pari punti con le due già citate. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la graduatoria aggiornata. 2^ giornata Mercoledì 9 ottobre Kally NC ...

Nuoto - Europei 2022 : Roma tra le candidate. L’Italia deve battere la concorrenza di Russia e Germania : Gli Europei 2022 di Nuoto potranno essere ospitati dall’Italia. Nella riunione odierna a Dublino, la LEN ha accetta la candidatura di Roma come città ospitante della 35esima edizione della manifestazione continentale. Adesso l’Italia dovrà battere la concorrenza di Russia e Germania. Roma è stata anche l’ultima città italiana ad ospitare gli Europei nel lontano 1983, mentre per due volte i Mondiali nel 1994 e 2009. In ...

Nuoto - Virginia Raggi loda Simona Quadarella : “E’ un orgoglio per Roma e per l’Italia!” : Simona Quadarella ha iniziato la sua preparazione in vista dell’evento clou del proprio quadriennio in piscina, ovvero le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurra, oro e argento mondiali nei 1500 e negli 800 stile libero a Gwangju (Corea del Sud), vuol chiudere il cerchio nel migliore dei modi, proiettandosi a quel che sarà con grande impegno e determinazione. L’italiana, come rivela l’Ansa, ha incontrato in Campidoglio a Roma ...

PallaNuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : vincono all’esordio Catania - Padova e Roma : Non ci sono grandi sorprese nella prima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile: vince il Catania, che in casa supera per 11-7 Milano, mentre il big match di giornata va al Padova, che batte il Rapallo per 13-10. Tra le big non delude la Roma, che strapazza Trieste per 17-8. Esordio corsaro per il Verona, che passa per 7-11 in casa del Bogliasco, e per la Florentia, che supera in trasferta l’Ancona per 5-7. 1^ giornata – ...