Nuoto | ISL 2019 | Fabio Scozzoli stratosferico! Record europeo eguagliato nei 50 rana

Nuoto - ISL College Park 2019. Record statunitensi per Dressel e Finnerty. Il velocista e Lily King trascinano i Cali Condors alla vittoria : Caleb Dressel ha già iniziato a prendere la rincorsa in vista delle Olimpiadi dove si preannuncia protagonista assoluto. Nella giornata conclusiva del derby americano della International Swimming League, lo statunitense fa segnare il nuovo Record nazionale dei 50 farfalla e si aggiudica, con riscontri cronometrici di altissimo spessore, sia i 100 stile libero, sia la skin race e regala ai “suoi” Cali Condors la vittoria e la ...

Nuoto - ISL 2019 - Budapest. Week end “australiano” alla Duna Arena. Gli Aussie fanno grandi i London Roar e prendono la mira per Tokyo : Due giorni all’insegna dell’Australia che esce trionfatrice dal fine settimana della ISL di Budapest. Un record del mondo, alcune prestazioni di livello straordinario, il ritorno alla vittoria di Kyle Chalmers e Cate Campbell, la crescita generalizzata di un movimento, quello australiano, che sta prendendo, in assenza di grandi manifestazioni invernali, la mira per l’appuntamento più importante del 2020 e del quadriennio, le ...

Nuoto - ISL 2019 - Budapest - 27 ottobre. Minna Atherton nella storia : prima donna sotto i 55? nei 100 dorso! Trionfo bis per il London Roar : Il primo record del mondo targato ISL batte bandiera australiana e porta la firma della portacolori dei London Roar Minna Atherton che, dopo aver sfiorato il primato nei 200 dorso ieri, riesce a far segnare il primo tempo all time nei 100 dorso e non è un tempo qualsiasi perchè con 54″89 la Aussie è la prima donna a scendere sotto i 55″ in questa gara in vasca corta. Un risultato che suggella la seconda vittoria consecutiva dei ...

Nuoto - ISL 2019 - Budapest 26 ottobre. Australiani da urlo : McKeon e Atherton incantano - London Roar ancora in testa : Australia sugli scudi nella prima giornata della quarta tappa delle International Swimming Series che vede ancora i London Roar condurre la classifica (dopo la vittoria della terza tappa a Dallas) e porre una seria ipoteca sulla finale di Las Vegas. Minna Atherton che sfiora il record mondiale dei 200 dorso, stabilendo il primato nazionale e Emma McKeon che fa segnare il miglior tempo stagionale sui 100 farfalla sono le protagoniste assolute ...

Nuoto - ISL 2019. La Duna Arena di Budapest ospita il quarto round - in attesa dei due “derby” : Sarà la Duna Arena di Budapest a ospitare nel weekend il quarto round della International Swimming League, la manifestazione itinerante al debutto in questa stagione che vedrà al via, come negli appuntamenti precedenti, quattro squadre a caccia del posto per la finale di Las Vegas a dicembre. Non ci sono italiani al via, perchè l’Aqua Centurions, la squadra che comprende gli atleti azzurri, tornerà in scena, probabilmente per ...

Nuoto - ISL Dallas 2019 : London Roar padroni di tappa - Morozov trionfa nella skins race e vince l’MVP : Si chiude anche la terza tappa della International Swimming League 2019 che ha visto gli atleti di London Roar, LA Current, NY Breakers e Team Iron in scena al Westside Aquatic Center di Lewisville una cittadina nei pressi di Dallas (USA). Dopo la giornata di ieri erano tutti a caccia dei London Roar, dominatori del sabato in questo appassionante format in vasca corta che rinuncia alla “sicurezza” dei rilievi cronometrici per mettere ...

Nuoto ISL 2019 - terza tappa - Dallas. I London Roar conducono dopo la prima giornata : Londra padrona dopo la prima giornata della terza tappa della International Swimming League, nella quale sono entrate in scena le quattro squadre che erano rimaste alla finestra nelle prime due tappe. La squadra del “capitano non giocatore” Adam Peaty fanno leva sulle prova in particolare dei campioni australiani, con Emma McKeon su tutte e prendono un piccolo vantaggio, 19 punti sugli LA Current, terzo posto per gli Iron di Katinka ...

Nuoto - ISL 2019 - Lewisville. Entrano in scena Hosszu e Chalmers : si apre la caccia alla finale anche per le altre quattro squadre : Niente Italia ma tanti nuotatori di qualità saranno protagonisti nel week end a Lewisville, negli States, per la terza tappa delle International Swimming Series, la manifestazione itinerante di Nuoto che vede al via otto franchigie con sede in tutto il mondo. Tanti Stati Uniti, tanta Gran Bretagna, ma senza il capitano Adam Peaty che salterà il primo appuntamento con i suoi “London Roar” dove c’è tantissima Australia e ...

Nuoto - ISL Napoli 2019 : Caeleb Dressel MVP e un siluro - Martinenghi in formato vasca corta - Pellegrini la più acclamata : La Piscina Scandone di Napoli come lo Stadio San Paolo? No, non esageriamo però l’entusiasmo campano è stato uno dei fattori della seconda tappa della ISL 2019 di Nuoto (International Swimming League). La Champions League della piscina (da 25 metri), come piace definirla, ha visto nella vasca napoletana non Cristiano Ronaldo e Leo Messi, ma sicuramente chi nell’acqua bianca sa il fatto suo. Ci si riferisce a Caeleb Dressel che, forte ...

Nuoto - ISL Napoli 2019 : Federica Pellegrini quarta nei 200 sl - bene Martinenghi - Dressel la star nel primo giorno : E’ grande spettacolo nella Piscina Scandone di Napoli per il primo giorno di gare della ISL (International Swimming League), la Champions League del Nuoto. Dopo la tappa di IndiaNapolis (Stati Uniti), la rassegna che caratterizzerà questa fase della stagione in vasca corta ha regalato grandi emozioni al pubblico napoletano presente. Al termine di questo day-1 i Cali Condors hanno concluso in prima posizione con 237.5 punti, a precedere ...

Nuoto - ISL Napoli 2019 : Caeleb Dressell in scena - sfida all’Energy Standard. Federica Pellegrini riferimento azzurro : E dopo la prima assoluta a IndiaNapolis si va a Napoli nella Piscina Scandone. La ISL (International Swimming League), per tutti la Champions League del Nuoto (in vasca corta), fa rotta verso le acque campane (12-13 ottobre), dove l’entusiasmo non mancherà e neanche le emozioni di un evento che attirerà la curiosità e l’interesse di tutti. Ad onor del vero delle perplessità ci sono: l’aspetto cronometrico messo in secondo piano ...

Nuoto - ISL Napoli 2019 : il calendario del fine settimana. Orari - tv - programma e streaming : L’ International Swimming League 2019 si è lasciata alle spalle l’esordio assoluto di settimana scorsa a IndiaNapolis, ricco di luci e ombre, ed è pronto per tuffarsi nella spettacolare cornice di Napoli. Sabato 12 e domenica 13 ottobre alla Piscina Felice Scandone gli stessi quattro team che si sono dati battaglia negli USA si ritroveranno ancora contrapposti per rinnovare lo show. Ci saranno quindi le due squadre americane Cali ...

Nuoto - ISL Indianapolis 2019 : Sjoestroem e Le Clos MVP - Ledecky e Manaudou fanno paura - bene Martinenghi : E la prima è andata in archivio. Ad Indianapolis (Stati Uniti) si è tenuta la tappa n.1 della ISL 2019 (International Swimming League) di Nuoto in vasca corta e i pareri sono stati contrastanti: il divertimento degli atleti impegnati nelle sfide a squadre non è stato lo stesso dei telespettatori che, senza il supporto del cronometro, hanno fatto fatica a seguire la competizione. Questione di abitudine, visto che il posizionamento viene prima ...