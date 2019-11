Nove morti al giorno in Italia per incidenti stradali Le province più pericolose

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Messina : 4-5 morti in esplosione - 20 Novembre - : ULTIME NOTIZIE e Ultim'ora di oggi, mercoledì 20 novembre 2019: esplosione in una fabbrica a Barcellona Pozza di Gotto, ci sono vittime.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 19 Novembre : una scia di morti dietro Telmo... : Una Vita, Anticipazioni puntata 19 novembre: Don Telmo si lascia dietro una scia di morti in nome della verità su Samuel, e Lucia?

Tragedia in Cina - esplode miniera di carbone : 15 morti e almeno Nove feriti : Un maxi esplosione di gas in una miniera di carbone nella contea di Pingyao, nella provincia cinese dello Shanxi ha causato la morte di 15 persone. Altre 9 sono ferite, di cui cinque ancora in ospedale in gravi condizioni, mentre in 11 sono riusciti a mettersi in salvo. Le autorità sono al lavoro per cercare di capire la dinamica dell'incidente.Continua a leggere

Messico - strage di mormoni : Nove bimbi e tre donne uccisi dai narcos - alcuni bruciati vivi. Morti anche neonati : Orrore in Messico, dove tre donne e 9 bambini di una famiglia di mormoni americani sono stati trucidati in un attacco il cui movente è ancora tutto da accertare. Secondo quanto riferito da...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Bologna : 3 morti e 4 feriti in incidente - 2 Novembre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi Bologna: tre persone sono decedute sull'autostrada A13 Bologna-Padova, e 4 sono rimaste ferite, 2 novembre 2019,

2 Novembre - il giorno in cui si ricordano i morti : FilippineFilippineSloveniaSpagnaSpagnaSpagnaSpagnaStati Uniti (tradizioni messicane)Stati Uniti (tradizioni messicane)Stati Uniti (tradizioni messicane)GuatemalaGuatemalaIl 2 novembre è la giornata in cui la Chiesta ricorda tutti i defunti. Non è festa per legge come invece il primo di novembre per lo stato italiano. In Italia ci sono cibi tradizionali (40 biscotti diversi solo in Sicilia) per il giorno dei morti, in Centro America grandi feste ...