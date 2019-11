Nora Amile de La pupa e il secchione? Tentato suicidio e clinica psichiatrica | ecco com' è

Nora Amile di La Pupa e il Secchione - racconto choc : «Volevo suicidarmi» : “Tra le pupe avevo il ruolo della svampita, ma in realtà non sono così”, parlare Nora Amile , showgirl diventata popolare con la sua partecipazione al reality “La Pupa e il Secchione ”, nella prima edizione condotta da Enrico Papi e Federica Panicucci. Il suo personaggio era molto lontano da lei: “Ho un diploma da attrice e ho studiato con il metodo Stanislavskij – ha fatto sapere a “Novella2000” – Parlo quattro lingue: italiano, inglese, ...

Nora Amile de “La pupa e il secchione” - ecco che fine ha fatto : “Ho tentato il suicidio - mi hanno portato in una clinica psichiatrica” : Nel 2006 aveva conquistato tutti per la sua bellezza. La showgirl Nora Amile è stata una delle protagoniste della prima edizione dello show cult “La pupa e il secchione”, condotto da Federica Panicucci e Enrico Papi su Italia Uno. Poi qualche ospitata in tv, impegni vari e il silenzio. Dopo tredici anni Nora ha rilasciato una recente intervista a “Novella 2000”, spiegando cosa è successo in questi anni e di come sia stato difficile per lei ...