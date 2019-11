Nora Amile de “La pupa e il secchione” | ecco che fine ha fatto | “Ho tentato il suicidio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 novembre 2019) Nel 2006 aveva conquistato tutti per la sua bellezza. La showgirlè stata una delle protagoniste della prima edizione dello show cult “Lae il, condotto da Federica Panicucci e Enrico Papi su Italia Uno. Poi qualche ospitata in tv, impegni vari e il silenzio. Dopo tredici anniha rilasciato una recente intervista a “Novella 2000”, spiegando cosa è successo in questi anni e di come sia stato difficile per lei uscire dal personaggio della svampita. “Ho un diploma da attrice e ho studiato con il metodo Stanislavskij – dice -. Parlo quattro lingue: italiano, inglese, spagnolo e arabo. E sono una donna abbastanza colta”. Poi la dichiarazione shock: “Nel 2011 ho sofferto di depressione, ho avuto una crisi d’identità e volevo suicidarmi… Tutti mi associavano solo ed esclusivamente alla ‘’ e hoil. Sono stata salvata da un mio caro amico. ...

