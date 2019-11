Naufragio vicino Lampedusa | salvati 149 migranti Recuperati 5 cadaveri

Fonte : blogo

(Di sabato 23 novembre 2019) Aggiornamento - Sono 7 ifino a questo momento dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza di. Le ricerche capillari sono in corso sia in mare che a riva; i primi duesono stati ritrovati sulla spiaggia di Cala Galera. Le ricerche sono iniziate durante la notte e sono state ostacolate dal maltempo, ma comunque non si interromperanno perché all'appello mancano ancora 13 persone stando al racconto dei sopravvissuti. Le speranze di ritrovare qualcuno ancora in vita sono comunque piuttosto basse.149C'è stato unoggi a circa un miglio dalla costa di, tra la spiaggia dell'Isola dei Conigli e Cala Galera. La Guardia Costiera e la Guardia di Finanza sono riuscite a trarre in salvo 143, ma ci sarebbero dei dispersi. Due uomini, infatti, uno libico e l'altro eritreo, appena ...

