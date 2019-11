Naufragio a Lampedusa | recuperati 143 migranti Almeno due corpoi senza vita

Migranti : sindaco Lampedusa - '143 in salvo dopo Naufragio - continuano ricerche' : Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - naufragio a circa un miglio da Lampedusa. Le motovedette della Guardia Costiera hanno tratto in salvo 143 Migranti che erano a bordo di un barcone che si è rovesciato a largo dell'isola. "I Migranti sono stati portati in salvo - racconta all'Adnkronos il sindaco di Lam

Lampedusa - lo strazio dei migranti sopravvissuti al Naufragio durante il riconoscimento dei corpi : Il team di Medici Senza Frontiere ha assistito 13 superstiti del naufragio di Lampedusa nella delicata fase di riconoscimento delle vittime della tragedia del mare: "Tutti erano tesissimi e alcuni tremavano al terrore di rivedere i corpi dei compagni di viaggio. Ho sentito le loro vibrazioni gli attimi prima in cui avrebbero visto le foto che ritraevano ciò che resta dei loro familiari o amici".Continua a leggere

Migranti : Naufragio Lampedusa - psicologo Msf 'Straziante il riconoscimento dei corpi' (2) : (Adnkronos) - "Abbiamo accolto e abbracciato questi sentimenti, li abbiamo condivisi e in qualche modo abbiamo cercato insieme a loro di renderli più tollerabili e almeno in parte comprensibili al loro pensiero e al loro cuore. Posso provare a immaginare che sbiadire il ricordo e sciogliere l’angosc

Migranti : Naufragio Lampedusa - psicologo Msf 'Straziante il riconoscimento dei corpi' : Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - Da sabato a martedì un team di Medici Senza Frontiere (MSF), formato da un psicologo e un mediatore interculturale, ha fornito supporto psicologico a 13 superstiti - 6 donne della Costa d’Avorio e 7 uomini della Tunisia - dell’ultimo naufragio di Lampedusa, assistendol

Migranti : Naufragio Lampedusa - pm 'difficile recupero degli altri tre corpi in fondo al mare' : Palermo, 22 ott. (Adnkronos) - "Le speranze di riuscire a dare una degna sepoltura agli altri tre copri ancora in fondo al mare diminuiscono di giorno in giorno, purtroppo". Lo ha detto all'Adnkronos Salvatore Vella, Procuratore aggiunto di Agrigento, che coordina l'inchiesta sul naufragio del 7 ott

Migranti : Naufragio Lampedusa - in corso riconoscimenti salme grazie agli abiti : Palermo, 22 ott. (Adnkronos) - E' in corso il riconoscimento delle 22 vittime, finora recuperate, del naufragio di Lampedusa avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 ottobre. I riconoscimenti vengono effettuati, come apprende l'Adnkronos, grazie ai sopravvissuti, utilizzando delle fotografie degli abiti

Migranti : Naufragio Lampedusa - nove salme recuperate trasferite a Porto Empedocle : Palermo, 22 ott. (Adnkronos) - Sono state trasferite da Lampedusa a Porto Empedocle le nove salme recuperate dai sommozzatori della Guardia costiera a sei miglia dall'isola delle Pelagie, dopo il naufragio avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 ottobre. Nelle bare anche il bambino piccolo trovato abbr

Naufragio a Lampedusa - recuperati 7 corpi : Sono stati recuperati in queste ore a circa 60 metri di profondità al largo dell'isola di Lampedusa i sette corpi di alcune delle vittime del Naufragio dello scorso 6 ottobre, quando un barchino con a bordo circa 6 persone affondò a 6 miglia dalla costa sud.Oggi, a più di dieci giorni da quell'ennesima tragedia nel Mediterraneo, i sommozzatori della Guardia Costiera sono riusciti a recuperare i cadaveri di sette persone, incluso quello del bimbo ...

Naufragio Lampedusa - recuperati sette corpi in fondo al mare : c'è anche un bambino : I sommozzatori della Guardia costiera hanno recuperato alcune delle vittime del Naufragio del 6 ottobre a 60 metri di profondità

Migranti : Naufragio Lampedusa - recuperati primi sette corpi tra cui il bimbo piccolo (2) : (Adnkronos) - I sommozzatori della Guardia costiera hanno anche recuperato il corpo della giovane donna che si trovava accanto al bambino morto. Con ogni probabilità, si tratta della madre del piccolo. A individuare i corpi è stato il rov, il robot utilizzato per cercare i corpi. "Non è escluso che

