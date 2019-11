Napoli senza acqua | palazzo sgomberato e mille famiglie a secco | notte da incubo a Miano

Napoli - malore alla guida : accosta l'auto e muore. Lo trovano senza vita al volante all'incrocio : Colto da malore alla guida, muore 68 enne a Marano nel napoletano. L'uomo, A.R., residente a Secondigliano, era bordo di una Chevrolet quando all'altezza di via Casalanno, nel centro storico...

Napoli - l'appello di Luca Cerchione che cucina per i senzatetto : 'Aiutatemi ad aiutare' : Luca Cerchione è un giovane imprenditore napoletano che da 4 anni cucina e distribuisce personalmente pasti ai senzatetto, ai migranti e ai poveri napoletani che dormono alla stazione centrale di Napoli a piazza Garibaldi. Adesso l'uomo, soprannominato 'il gigante buono', ha rivolto un appello a tutti coloro che, come lui, sono pronti a dare una mano alle persone più in difficoltà. Per comprendere il motivo di questa iniziativa bisogna conoscere ...

Direttore di banca in carcere a Napoli da tre anni ma ancora senza motivazioni : Sono passati tre anni, anzi tre anni e cinque mesi per l'esattezza, da quel fatidico verdetto che ha condannato un Direttore di banca della Unicredit SpA e i suoi presunti complici a ben nove anni di reclusione a seguito di una inchiesta su una truffa e per sostituzione di persona alla cui base vi era la costruzione di falsi profili di natura creditizia ai danni dell’ex banca di Roma. La lunga attesa Da quel lontano 15 aprile 2016 in cui venne ...

Napoli - nel fortino della camorra i minimarket low cost senza licenza : Dai barattoli di Nutella agli assorbenti, dai detersivi ai biscotti. E poi ancora: gelati, alimenti, carta igienica, birre, merendine, bibite e scatolame vario. C?era di tutto - e non potevano...

Agente Malcuit : “Napoli senza leader. L’ultimo è stato Reina” : L’Agente di Malcuit parla dell’infortunio del francese e delle caotiche vicende in casa Napoli: «Alla squadra manca un leader, l’ ultimo è stato Reina» Bruno Satin, Agente di Kevin Malcuit, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Malcuit sta recuperando, serve tranquillità e tempo. In questo tipi di infortuni la fretta non serve. Ha vissuto questo momento difficile con tutti i compagni, anche se non era in campo. Bisogna fare un ...

Calcio in Campania - ma senza il Napoli : Calcio in Campania Per il Calcio in Campania parliamo di una partita che rappresenta il classico per le sfide tra vicini di casa, parliamo di Savoia Nola. La città dei Gigli (Nola, ndr) è stata battuta per 2-0 dalla compagine di Torre Annunziata in una sfida che ha reso perfettamente evidenti quelli che sono i valori attuali delle 2 squadre: il Savoia veleggia al secondo posto in classifica della serie D Girone I alle spalle del blasonato ...

Maltempo - la diretta : black out in Alto Adige - 13mila senza corrente. Bomba d'acqua su Napoli - allagamenti in Friuli : Non accenna a migliorare la situazione Maltempo sull'Italia con nuove piogge attese nelle prossime ore e un'allerta meteo che permane su 14 Regioni. Ore 11.48 - allagamenti nella...

Operai segregati in laboratorio senza finestre e bagno - tra loro una donna incinta : arrestato imprenditore a Napoli : Teneva segregati 43 Operai in nero, tutti italiani, tra i quali una donna incinta e due minorenni. Un imprenditore di Melito di Napoli è stato arrestato dai carabinieri del Nas con...

Maltempo - la diretta : black out in Alto Adige - 13mila senza corrente. Bomba d'acqua su Napoli : Non accenna a migliorare la situazione Maltempo sull'Italia con nuove piogge attese nelle prossime ore e un'allerta meteo che permane su 14 Regioni. Ore 11 - A Napoli una Bomba d'acqua...

Napoli - 43 operai in nero segretati per ore in un locale senza finestre e wc : tra loro donna incinta e minorenni. Arrestato imprenditore : Teneva 43 operai in nero segretati, tutti italiani, compresi una donna incinta e due minorenni. Chiusi per 6 ore in un locale angusto, privo di servizi igienici e finestre. Tutto per aggirare i controlli, iniziati per alcune verifiche sulla mensa, che in realtà non esisteva. Così un imprenditore di Melito, in provincia di Napoli, è stato Arrestato dai carabinieri del Nas con l’accusa di sfruttamento del lavoro, sequestro di persona e ...

Napoli senza manutenzione : ancora una volta è disastro maltempo : Trecentocinquanta interventi dei Vigili del Fuoco negli ultimi due giorni, decine di alberi crollati, frane che hanno mandato il traffico in tilt, infiltrazioni e danni in oltre 30 scuole, strade...

Napoli meglio col 4-3-3. Errori di Koulibaly si vedono di più senza Albiol e su De Laurentiis … : Chiariello: Napoli, De Laurentiis non si rende conto che deve chiudere subito questa vicenda, perché altrimenti i danni di immagine saranno incalcolabili. Napoli DE Laurentiis Koulibaly Albiol – A ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per discutere delle ultime vicende in casa Napoli e di altro. Questi i loro pareri riportati da ForzAzzurri.net: Chiariello: “Mancini ...

Contro il Napoli - il Milan senza Bennacer e Calhanoglu : Il Milan non potrà schierare Bennacer e Calhanoglu Contro il Napoli. Sono tra i tredici squalificati per la 13esima giornata di Serie A. Oltre ai due centrocampisti rossoneri il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha fermato per una giornata anche Malinovskyi dell’Atalanta, Mateju del Brescia, Hernani del Parma, Bani del Bologna, Castrovilli e Pulgar della Fiorentina, Cionek e Tomovic della Spal, Danilo del Bologna, Becao e Okaka ...

Trombetti : Napoli squadra senza più personalità. Non protesta nemmeno per calci di rigore sacrosanti : “Il Napoli è una squadra che ormai mostra spaventosi limiti di personalità. Fino ad apparire a tratti abulica. Rassegnata”. Lo scrive Guido Trombetti su Repubblica Napoli. Lo conferma, dice, l’assenza della benché minima protesta, da parte dei calciatori, nei confronti di rigori lampanti non concessi dall’arbitro in Napoli-Genoa. Il Napoli si trova nella crisi più grave dell’era De Laurentiis, il giudizio sulla ...