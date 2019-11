Morto il senatore M5s Ortolani | il professore della Terra dei Fuochi Aveva detto di

È Morto Mario Rigo - senatore ed ex sindaco di Venezia : Mario Rigo, ex sindaco di Venezia, ex senatore ed ex parlamentare europeo, è morto oggi all'ospedale di Noale, la città dove era nato nel 1929. Aveva da poco compiuto 90 anni. Esponente di spicco del Psi, è stato il primo cittadino della città lagunare dal 1975 al 1985. Brunetta: "Uomo intelligente e con un immenso attaccamento alla sua città".Continua a leggere