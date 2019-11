Morto Franco Ortolani | il cordoglio della politica | «Era il simbolo della lotta alla

È Morto il senatore M5s Franco Ortolani : "Si è spento il professor Franco Ortolani, senatore del MoVimento 5 Stelle. Una vita dedicata alla tutela del territorio, alla salvaguardia dell'ambiente. Quando c'era da proteggere il nostro territorio, da sostenere cittadini contro discariche illegali e roghi tossici in Campania, lui c'era sempre". Lo scrive Luigi Di Maio in un post su Facebook commentando la morte di Franco Ortolani, senatore del Movimento 5 Stelle e ...

E’ Morto il prof. Franco Ortolani - indimenticabile scienziato della Terra : era esperto anche di meteorologia : E’ morto la scorsa notte il prof. Franco Ortolani, stimato geologo, professore ordinario ordinario di geologia e Direttore del Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio, dell’Università di Napoli Federico II e dallo scorso anno anche senatore, eletto a Napoli nella lista del Movimento 5 Stelle. Ortolani aveva 75 anni e da qualche mese combatteva con due tumori, contratti “per colpa dei veleni della Campania” ...

Morto Franco Ortolani - il prof della Terra dei Fuochi eletto al Senato con M5S : È Morto nella notte Franco Ortolani, professore ordinario di Geologia all'Università Federico II di Napoli e Senatore del Movimento 5 Stelle. Aveva 75 anni. Nato il...

Gianfranco Civolani Morto : addio a 84 anni al Civ - Bologna piange il decano del giornalismo : addio a Gianfranco Civolani, detto il Civ, firma storica del giornalismo italiano e sportivo in particolare. Dalla collaborazione con Tuttosport al Corriere dello Sport, il Civ era un uomo di basket (era stato anche dirigente sportivo) e di cultura: addio a 84 anni a un pezzo della vecchia Bologna.Continua a leggere

Ultraleggero precipitato a Santa Severa : Morto Franco Torretta - ustionato Silvestro Morello : Tragedia nei cieli di Roma. Un Ultraleggero è precipitato venerdì pomeriggio a Santa Severa, in località Marina di Tolfa, in

FRANCO GATTI E MOGLIE STEFANIA/ Contatti con il figlio Morto Alessio - Live Non è la d'Urso - : FRANCO GATTI e la MOGLIE STEFANIA saranno ospiti della puntata di Live - Non è la d'Urso. Parleranno dei Contatti che hanno con Alessio, il figlio morto

L'amico di Franco Battiato in un'intervista a Fanpage : “Cercano di tenere in vita qualcosa che è già Morto” : Non vede Battiato da un anno, eppure, Roberto Ferri, amico e collaboratore del cantautore siciliano, ne è convinto: “Cercano di tenere in vita qualcosa che è già morto”. Lo afferma in un’intervista a Fanpage, uscita a tre giorni dalla pubblicazione di una foto del Maestro sui social, dopo una lunga assenza. Il 18 ottobre esce “Torneremo ancora”, nuovo album di Franco Battiato, ...

“Com’è Morto mio figlio”. Franco dei ‘Ricchi e poveri’ lo ha raccontato per la prima volta. Caterina Balivo in lacrime : Alessio Gatti, il figlio dello storico chitarrista dei Ricchi e Poveri, è morto prematuramente a 23 anni. Era il 2013 e il giovane è stato trovato senza vita nella casa dove abitava con i genitori. Franco Gatti ha parlato della perdita del figlio con Caterina Balivo, durante il programma Vieni da Me: ”Io mio figlio lo sento vicino, aveva una genialità”. ”Io come hobby ho sempre fatto un po’ di titoli borsistici, compatibilmente col poco tempo ...

Vieni da me - Franco Gatti dei Ricchi e poveri parla del figlio Morto : ‘Beveva troppo - è stata la sua disgrazia’ : Franco Gatti, il ‘baffo’ dei Ricchi e poveri, torna a parlare in tv della morte prematura del figlio Alessio. Lo fa ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata di martedì 8 ottobre. “Lo sento vicino. Era incredibile” dice di lui l’artista. “Si metteva a trafficare in borsa e dopo sei mesi guadagnava. Gli insegnavo qualche accordo al piano e imparava a suonare. Di studiare non se ne parlava, però era ...

Franco Gatti dei Ricchi e Poveri parla del figlio Morto : “Beveva molto e ha fatto una cazzata con gli stupefacenti” : “Mio figlio beveva, beveva e beveva. Ed è stata anche un po’ la sua disgrazia”. A rivelarlo è Franco Gatti, il cantante dei Ricchi e Poveri che è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me e si è confidato, parlando della sua carriera ma anche della morte del figlio Alessio, scomparso a soli 23 anni nel febbraio del 2013. Un lutto che gli ha cambiato la vita, spingendolo anche a lasciare Angelo Sotgiu e Angela Brambati, suoi compagni nei ...

Franco Gatti a Vieni da me ricorda il figlio Morto : "Lo sento vicino. La sua disgrazia? Beveva troppo" : Una carriera costellata di successi grazie a i Ricchi e poveri, Franco Gatti ospitato da Caterina Balivo a Vieni da me ha raccontato la sua vita professionale calcando i palchi di tutta Italia (Sanremo compreso) ma c'è stato spazio anche per la vita privata e la famiglia, soprattutto per un lutto grave che nel 2013 il cantante ha subìto - a poche ore dall'ospitata che sarebbe dovuta esserci a Sanremo -, si tratta della scomparsa di suo figlio ...

Franco Gatti e il figlio Morto/ La moglie Stefania : "Dolore straziante" - Vieni da me - : Franco Gatti a Vieni da me parla di Alessio, il figlio morto: "Beveva troppo, questa la sua disgrazia". E la moglie Stefania: "Dolore straziante".

Franco Columbu Morto annegato in Sardegna : fu culturista di fama mondiale - amico di Schwarzenegger : È morto annegato Franco Columbu, culturista di fama mondiale e amico di Schwarzy. L’ex campione, 78 anni, ha accusato un malore mentre era in acqua nella sua Sardegna. Schwarzenegger: “Sei stato il mio migliore amico”.\\È morto annegato nel pomeriggio di oggi 30 agosto, Franco Columbu, attore ed ex campione di culturismo grande amico di Arnold Schwarzenegger. Aveva 78 anni. Si sarebbe sentito male in acqua verso le 14 nel mare di San ...