Fonte : quattroruote

(Di sabato 23 novembre 2019) Lesemplare camuffato protagonista delle foto spia odierne è ladi. In procinto di tagliare il traguardo della quarta serie, la Suv giapponese fa ampio rialle pellicole di camuffatura per celare le novità, lasciando però trapelare qualche dettaglio sul futuro design. Il modello di serie dovrebbe debuttare neldel 2021.Ricorda qualcosa. Se guardando la sagoma della vettura qualcosa vi suona familiare, e la memoria torna allultimo Salone di Ginevra, è perché linfluenza della concept Engelberg Tourer si fa sentire. Nella fattispecie, lariprende gli stilemi del prototipo nel design delle luci di coda, del paraurti e nella vetratura laterale.Ibrido evoluto. Non ci sono per il momento informazioni su quelle che potrebbero essere le novità sottopelle. Attualmente, la gamma italiana della, proposta sia a due sia a ...

dinoadduci : Mitsubishi Outlander - Collaudi in corso per la nuova generazione - quattroruote : La nuova generazione della #Mitsubishi #Outlander è stata avvistata durante i collaudi su strada: ecco le #fotospia… - Mitsubishi_IT : Plug-In Hybrid. Più libertà. EV Mode. Più maneggevolezza. Twin Motor. Più potenza. Suv x 4WD. Più stabilità. Nuovo… -