Milan-Napoli oggi | orario d’inizio e come vederla in tv Le probabili formazioni

(Di sabato 23 novembre 2019) ​​Dopo la sosta la Serie A 2019/2020 di calcio è pronta per riprendere il suo cammino con la tredicesima giornata. In campo a San Siro questa sera, sabato 23 novembre alle 18:00, ci sarà la sfida tra, un incontro affascinante tra due grandi del nostro sport che però non stanno certo vivendo il proprio momento migliore. I rossoneri sono reduci dalla sconfitta di Torino contro la Juventus mentre i partenopei sono usciti tra i fischi del San Paolo due settimane fa al termine di un brutto 0-0 interno contro il Genoa. Insomma la sfida promette spettacolo in quanto per entrambe lec’è la necessità di voltare pagina rispetto ai primi mesi certamente infelici che vedono i ragazzi di Carlo Ancelotti al settimo posto e quelli di Stefano Pioli addirittura 14esimi., incontro valido per la tredicesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio ...

AntoVitiello : Probabile formazione Milan per la partita di domani contro il Napoli: Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Her… - AntoVitiello : Pioli in conferenza: '#Ibra è un grande campione, con la società c'è un confronto continuo. #Caldara non è ancora p… - sscnapoli : ?? #MilanNapoli, sarà diretta dall’arbitro #Orsato di Schio ???? -