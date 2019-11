Milan-Napoli | luci a San Siro ma gli azzurri di Ancelotti sono spenti

Milan-Napoli 1-1 - pagelle / Il Napoli è ancora sul lettino dell’analista : MERET. Ci ritroviamo dopo due settimane, Ilaria cara, e non è cambiato nulla o quasi. La cabeza e le tasche della squadra sono risucchiate dall’ira tremenda di Aurelio che reclama soldi per l’offesa patita. Il Napule è ancora sul lettino dell’analista, più malato che convalescente. In altri tempi avrebbe vinto, stasera no. Perdonami l’incipit a mo’ di pistolotto, nello spazio dedicato al giovane Meret, che vigila occhiuto soprattutto sui palloni ...

Milan-Napoli 1-1 - pagelle / Dopo due settimane - non è cambiato nulla : MERET. Ci ritroviamo Dopo due settimane, Ilaria cara, e non è cambiato nulla o quasi. La cabeza e le tasche della squadra sono risucchiate dall’ira tremenda di Aurelio che reclama soldi per l’offesa patita. Il Napule è ancora sul lettino dell’analista, più malato che convalescente. In altri tempi avrebbe vinto, stasera no. Perdonami l’incipit a mo’ di pistolotto, nello spazio dedicato al giovane Meret, che vigila occhiuto soprattutto sui palloni ...

Milan-Napoli 1-1 - pagelle / La cabeza e le tasche della squadra sono risucchiate dall’ira di Aurelio : MERET. Ci ritroviamo dopo due settimane, Ilaria cara, e non è cambiato nulla o quasi. La cabeza e le tasche della squadra sono risucchiate dall’ira tremenda di Aurelio che reclama soldi per l’offesa patita. Il Napule è ancora sul lettino dell’analista, più malato che convalescente. In altri tempi avrebbe vinto, stasera no. Perdonami l’incipit a mo’ di pistolotto, nello spazio dedicato al giovane Meret, che vigila occhiuto soprattutto sui palloni ...

Milan-Napoli : c’era anche Allegri. Il tecnico è spettatore interessato : Milan-Napoli: c’era anche Allegri. Presente sugli spalti di San Siro per tutto l’arco del match NAPOLI ALLEGRI – Le possibilità di un esonero di Ancelotti per il momento restano basse. Non è passata tuttavia in secondo piano la presenza di Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, sugli spalti di San Siro. Il tecnico toscano ha […] Leggi tutto L'articolo Milan-Napoli: c’era anche Allegri. Il tecnico è ...

Pagelle e Highlights 13^ giornata : Atalanta-Juventus 1-3 - doppio Higuain e Dybala! Milan-Napoli 1-1 - Bonaventura risponde a Lozano : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: Atalanta-Juventus 1-3, ...

Il Milan resiste - il Napoli non risolve la crisi : Con le spalle al muro, il Milan ha evitato il record dell'ottava sconfitta, costringendo all'1-1 un Napoli che a sua volta prolunga a cinque la striscia di partite senza vittorie. Non festeggia nessuno sotto la pioggia di San Siro. Il quarto posto resta lontano per la squadra di Ancelotti, che si avvicina alla sfida di Champions di mercoledi' con il Liverpool su una panchina tutt'altro che salda, alla guida di una squadra in crisi, incapace di ...

Ancelotti esonerato?/ Napoli - Carletto pareggia col 'suo' Milan e ora... : Carlo Ancelotti esonerato dal Napoli? La sfida contro il Milan sarà decisiva: circolano i nomi di Luciano Spalletti e Gennaro Gattuso per la panchina.

Top & Flop Milan-Napoli il migliore ed il peggiore in campo. : Milan Napoli 1-1 Risultato che non risolve i problemi di entrambe le squadre, il Milan di gioco, il Napoli un po’ per la condizione fisica di alcuni, un po’ per le note situazioni accadute. Gli azzurri si presentano al Meazza con il solito modulo di gioco il 442, ma con qualche novità. Ancelotti schiera in porta Meret, in difesa sulla sinistra Hisay, al centro la coppia è formata da Koulibaly e Maksimovic, a destra Di Lorenzo ...

Milan-Napoli : Sky - Ugolini : ”Tutto quello che succede attorno alla squadra incide emotivamente” : Sky, Ugolini ”quello che sta accendo intorno alla squadra incide” MILAN NAPOLI SKY Ugolini – Durante lo ”Sky Saturday Night”, il giornalista Massimo Ugolini della tv satellitare è intervenuto in riferimento alla partita di questa sera. ”quello che sta accadendo intorno alla squadra sta incidendo emotivamente. Ha un peso che si trasmette sul campo. E’ […] Leggi tutto L'articolo Milan-Napoli: Sky, ...

Milan e Napoli è solo 1-1 : entrambe le squadre sono in crisi : Il Milan ha disputato una partita propositiva ma sono arrivati comunque i fischi a San Siro. Out Suso messo k.o.

Un punto (triste) a testa - pareggio tra Milan e Napoli : Bonaventura replica a Lozano : Un punto a testa che serve a poco. Milan e Napoli non vanno oltre l'1-1 nel secondo anticipo della 13/a giornata di Serie A e restano lontani dai loro obiettivi minimi stagionali. La squadra di Ancelotti resta fuori dalla zona Champions, mentre quella di Pioli è ancora più vicina a quella retrocessi

Milan-Napoli - Pioli : “squadra in crescita - ci è mancato solo il secondo gol”. Battuta su Ibrahimovic : “Ero sicuro avremmo fatto la prestazione, nelle ultime settimane la squadra era consapevole delle cose da fare. I ragazzi anno giocato con l’atteggiamento giusto, è mancato forse un gol. Peccato”. Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Napoli. “L’atteggiamento della squadra mi è piaciuto, stiamo iniziando a giocare da squadra. Una partita che ...

Milan-Napoli - Alvino : ”Non è un pareggio inutile - usatelo come cattivo esempio” : La rabbia di Alvino su Twitter: ”Un cattivo esempio” CARLO Alvino TWITTER – Il noto giornalista partenopeo Carlo Alvino, è tornato a commentare la partita di questa sera. Un pareggio che piace molto poco ai tifosi napoletani: ”Non è vero che è stato un pareggio del tutto inutile. Può essere usato come cattivo esempio”. Una […] Leggi tutto L'articolo Milan-Napoli, Alvino: ”Non è un pareggio inutile, ...

Milan-Napoli - la società commenta il match : ”Si riparte da qui” : Milan-Napoli: il commento sul sito ufficiale degli azzurri MILAN NAPOLI COMMENTO – Terminato il match tra Milan e Napoli, arriva il commento ufficiale della società. Come di consueto sul proprio sito web è apparso un breve trafiletto (oltre ai dati relativi alla partita) che verte su un commento generale della partita. ”Non si accende lo […] Leggi tutto L'articolo Milan-Napoli, la società commenta il match: ”Si riparte da ...