Milan-Napoli live | le formazioni ufficiali | fuori Ruiz e Manolas

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 23 novembre 2019)– Sfida tra scontente. Così si può definire il match di San Siro tra rossoneri ed azzurri. I primi cercano punti salvezza, ma si troveranno di fronte un'altra big dopo la Juve. Una big, però, in difficoltà e in cerca di serenità dopo i fatti delle ultime settimane.che, nel frattempo, guarda con attenzione alla situazione Ibrahimovic, obiettivo di mercato più concreto rispetto ai sogni iniziali., LE(4-3-3): G.Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Bonavaentura. ALL.: Pioli.(4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Zielinski, Elmas; Lozano, Insigne. ALL.: Ancelotti.

AntoVitiello : Probabile formazione Milan per la partita di domani contro il Napoli: Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Her… - AntoVitiello : Pioli in conferenza: '#Ibra è un grande campione, con la società c'è un confronto continuo. #Caldara non è ancora p… - DiMarzio : Prima convocazione in prima squadra in #SerieA per Daniel #Maldini con il #Milan -