Milan-Napoli | in tribuna c’è Allegri

Il Napoli ancora convalescente è 1-1 contro il Milan a fine primo tempo : Milan-Napoli 1-1 alla fine del primo tempo. Gol di Lozano, pareggio di Bonaventura con un gran tiro da fuori area. Pareggio giusto, il Milan ha fatto qualcosa di più, il Napoli si è svegliato col passare dei minuti. Segno che la squadra ha superato l’impasse iniziale e poi pian piano ha dato segnali di sé. Ancelotti ha lasciato fuori Manolas, Fabian e Mertens. Maksimovic al fianco di Koulibaly, Hysaj a sinistra, Elmas nella posizione ...

"Zlatan Ibrahimovic al Milan è una suggestione irresistibile ma rimane tale" Sono le importanti dichiarazioni del ds rossonero Ricky Massara, intervenuto ai microfoni di Sky prima della partita contro il Napoli, il dirigente sembra aprire allo svedese. "E' un grandissimo campione che ha già scritto pagine importanti per questo club. Normale sia una suggestione irresistibile ma rimane tale. Sul mercato avremo un ...

LIVE Milan-Napoli 1-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : pareggia Bonaventura con un gran siluro! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39′ Il Napoli ha ripreso campo, ora il Milan attende rintanato in difesa. 35′ OCCASIONE MILAN! Il cross da sinistra di Hernandez e sporcato da Hysaj fa la barba al palo con Meret immobile. 32′ Contropiede rapidissimo del Napoli, Lozano corre e scarica per Callejon che calcia malissimo colpendo la palla con l’esterno. 29′ GOOOOOOOOOOL DEL MILAN!!! Bellissima azione ...

LIVE Milan-Napoli 0-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Lozano porta in vantaggio i partenopei! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25′ Affondo duro di Paqueta ai danni di Elmas, giallo per il centrocampista. 24′ GOOOOOOOOOOL DEL NAPOLI!!! Sinistro a giro di Insigne che si stampa sulla traversa, sulla ribattuta il più lesto è Lozano che di testa deposita in rete il gol dell’1-0. 21′ Stacco di Romagnoli da calcio d’angolo, il colpo di testa è centrale e Meret blocca. 19′ Piatek si sposta ...

Milan-Napoli: Mertens confermato in panchina. LOZANO, POI RISPONDE Bonaventura Milan-Napoli FORMAZIONI UFFICIALI – Si tratta di una sfida chiave per il futuro di Carlo Ancelotti, che tornerà nello stadio che in passato gli ha regalato tantissime gioie. Il mister partenopeo si trova di fronte ad una grandissima sfida che lo vedrà contro un Milan in […]

LIVE Milan-Napoli 0-0 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : rossoneri più pericolosi degli azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16′ Momento di gara a basso ritmo, nel frattempo continua Rebic che pare essersi ristabilito. 13′ Problemi per Rebic che rientra in campo ma non sembra in grado di continuare. 12′ Partenza molto coraggiosa dei rossoneri mentre il Napoli appare molto compassato. 9′ Uscita provvidenziale di Meret che anticipa con un guizzo Bonaventura sul traversone dalla destra di ...

Milan-Napoli live – Sfida tra scontente. Così si può definire il match di San Siro tra rossoneri ed azzurri. I primi cercano punti salvezza, ma si troveranno di fronte un'altra big dopo la Juve. Una big, però, in difficoltà e in cerca di serenità dopo i fatti delle ultime settimane. Milan che, nel frattempo, guarda con attenzione alla situazione Ibrahimovic, obiettivo di mercato più concreto rispetto ai sogni iniziali. 1′

