Milan-Napoli | gli highlights del match – VIDEO

Milan-Napoli 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : Paquetà come Tullio De Piscopo - Elmas imita la Dallapè [FOTO] : Milan-Napoli, le pagelle di CalcioWeb – Finisce 1-1 a San Siro tra Milan e Napoli. Risultato giusto per quanto visto in campo. Partita molto equilibrata con le due squadre che non riescono a sopraffarsi. A portare avanti il Napoli è Lozano con un colpi di testa dopo la traversa di Insigne, pari di Bonaventura con un bel destro dal limite dell’area. Nella ripresa le due squadre provano a vincere senza riuscirci. Un pareggio ...

Lozano chiama - Bonaventura risponde : Milan e Napoli si dividono la posta - finisce 1-1 [FOTO] : Milan-Napoli – E’ andato in archivio il secondo match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Milan e Napoli, due squadre reduce da un momento difficile, oggi si sono visti segnali di ripresa per gli allenatori Pioli e Ancelotti. Partita aperta fino all’ultimo minuto, il protagonista del match è stato Bonaventura, il centrocampista è tornato dopo un lungo infortunio e si è ...

LIVE Milan-Napoli 1-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : le due squadre a caccia del gol vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72′ Fallo tattico di Theo Hernandez che viene ammonito. 69′ Ammonito Elmas per simulazione, l’arbitro ha punito il macedone reo di aver finto un contatto con Donnarumma. 65′ Non ce la fa Insigne, il quale viene sostituito da Younes. 63′ Insigne stringe i denti e prova a proseguire. 62′ Problemi al gomito per Insigne che abbandona momentaneamente il ...

DIRETTA - Milan-Napoli 1-1 : inizia il secondo tempo. Si scalda Llorente all’intervallo : Milan-Napoli: inizia la ripresa, formazioni invariate FORMAZIONI UFFICIALI MILAN (4-3-3) – Donnarumma; Conti; Musacchio; Romagnoli; Hernandez; Krunic; Biglia; Paqueta; Rebic; Piatek; Bonaventura NAPOLI (4-4-2) – Meret; Di Lorenzo; Maksimovic; Hysaj; Callejon; Allan; Zielinski; Elmas; Insigne; Lozano RISULTATO IN TEMPO REALE 1-1 Marcatori: Lozano 24′; Bonaventura 28′ A far discutere è anche la scelta di tenere […] ...

LIVE Milan-Napoli 1-1 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Donnarumma salva su Insigne! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47′ Finito il primo tempo, Milan-Napoli 1-1. 46′ Donnarumma! Ripartenza del Napoli, Allan lancia Insigne in profondità ma l’attaccante napoletano a tu per tu con il portiere rossenero si lascia ipnotizzare. 45′ Concesso un minuto di recupero. 42′ Sventagliata di Krunic, Hysaj liscia ma Rebic dietro di lui non riesce ad indirizzare il colpo di testa. 39′ Il ...

DIRETTA - Milan-Napoli 1-1 : fine primo tempo. Insigne sciupa nel finale : Milan-Napoli: finisce in parità all’intervallo Lorenzo Insigne nel finale sciupa un’occasionissima, con Donnarumma che gli chiude lo specchio su un tiro rasoterra. FORMAZIONI UFFICIALI MILAN NAPOLI: C’è Callejon a sorpresa MILAN (4-3-3) – Donnarumma; Conti; Musacchio; Romagnoli; Hernandez; Krunic; Biglia; Paqueta; Rebic; Piatek; Bonaventura NAPOLI (4-4-2) – Meret; Di Lorenzo; Maksimovic; Hysaj; Callejon; Allan; ...

Milan-Napoli - in tribuna c’è Allegri : Milan-Napoli in tribuna c’è Allegri Le telecamere di Sky Sport beccano Massimiliano Allegri in tribuna a San Siro per Milan-Napoli. Una presenza che non può passare inosservata. L’ex allenatore della Juventus è certamente il nome preferito da Aurelio De Laurentiis per un’eventuale sostituzione al volo di Carlo Ancelotti. Allegri è da sempre uno dei tecnici preferiti dal presidente del Napoli, se non il preferito. È il favorito ...