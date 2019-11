Milan-Napoli 1-1 | pagelle La cabeza e le tasche della squadra sono risucchiate dall’ira

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 23 novembre 2019) MERET. Ci ritroviamo dopo due settimane, Ilaria cara, e non è cambiato nulla o quasi. Lae letremenda di Aurelio che reclama soldi per l’offesa patita. Il Napule è ancora sul lettino dell’analista, più malato che convalescente. In altri tempi avrebbe vinto, stasera no. Perdonami l’incipit a mo’ di pistolotto, nello spazio dedicato al giovane Meret, che vigila occhiuto soprattutto sui palloni alti. E sul gol non può essere inquisito – 6 Vigile, hai detto bene. Come al solito attento. La nota positiva, sul fronte portieri, è che anche il duello con il compagno di Nazionale Donnarumma si è concluso in pareggio. Mi sarebbe molto dispiaciuto il contrario – 6 DI LORENZO. Quei due lestofanti di Jack & Theo se lo mettono in mezzo come un torello qualunque e il nostro caro Di Lorenzo, sinora esemplare soldato dell’ancelottismo, ...

pisto_gol : Con il pareggio per 1:1 contro il Napoli-5 punti in 6 partite,media 0.83-il Milan di Pioli è riuscito nella non fa… - annatrieste : Cioè nientidimeno che con quel quasi autogol Hysaj è riuscito a far jastemmare contemporanemante i tifosi del Napol… - AntoVitiello : #Milan, il pari contro il #Napoli evidenzia quella crescita già vista in casa della Juve. Anche se la #classifica p… -