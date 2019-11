Milan-Napoli 1-1 | pagelle Il Napoli è ancora sul lettino dell’analista

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 23 novembre 2019) MERET. Ci ritroviamo dopo due settimane, Ilaria cara, e non è cambiato nulla o quasi. La cabeza e le tasche della squadra sono risucchiate dall’ira tremenda di Aurelio che reclama soldi per l’offesa patita. Il Napule èsul, più malato che convalescente. In altri tempi avrebbe vinto, stasera no. Perdonami l’incipit a mo’ di pistolotto, nello spazio dedicato al giovane Meret, che vigila occhiuto soprattutto sui palloni alti. E sul gol non può essere inquisito – 6 Vigile, hai detto bene. Come al solito attento. La nota positiva, sul fronte portieri, è che anche il duello con il compagno di Nazionale Donnarumma si è concluso in pareggio. Mi sarebbe molto dispiaciuto il contrario – 6 DI LORENZO. Quei due lestofanti di Jack & Theo se lo mettono in mezzo come un torello qualunque e il nostro caro Di Lorenzo, sinora esemplare soldato dell’ancelottismo, ...

