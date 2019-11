Milan-Napoli 1-1 | le pagelle di CalcioWeb | Paquetà come Tullio De Piscopo | Elmas imita la

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 23 novembre 2019), ledi– Finisce 1-1 a San Siro tra. Risultato giusto per quanto visto in campo. Partita molto equilibrata con le due squadre che non riescono a sopraffarsi. A portare avanti ilè Lozano con un colpi di testa dopo la traversa di Insigne, pari di Bonaventura con un bel destro dal limite dell’area. Nella ripresa le due squadre provano a vincere senza riuscirci. Un pareggio utile a poco. In alto la FOTOGALLERY., ledi: G.Donnarumma 6: risponde bene quando chiamato in causa, non sembra esente da colpe sul gol partenopeo: PRESENTE. Conti 5.5: troppe imprecisioni, in entrambe le fasi, per il terzino rossonero: POCO CONTI(NUO). Musacchio 5: dorme,tutti, sul gol di Lozano, manca di attenzione: MUSOCCHIO. Romagnoli 5.5: non bene sul gol del vantaggio del, ma ha meno ...

