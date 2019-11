Mihajlovic sottoposto a trapianto di midollo | il messaggio della figlia Virginia

Mihajlovic si è sottoposto a un trapianto di midollo osseo. "Le sue condizioni sono soddisfacenti" : L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è stato sottoposto a un trapianto di midollo osseo, da donatore non familiare, il 29 ottobre. Lo riferisce il sito del club rossoblù diffondendo una nota dell’ospedale Sant’Orsola: “Le condizioni generali del paziente e gli esami ematologici sono soddisfacenti” Mihajlovic ha ripreso nuovamente possesso di Casteldebole ieri, 21 novembre 2019, per gli allenamenti ...

