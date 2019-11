Migranti | Sea Watch | ' condizioni meteo in peggioramento | subito un porto sicuro'

Migranti : Sea Watch - ‘bloccati da 142 giorni - Governo osserva morti dall’alto’ : Palermo, 19 nov. (Adnkronos) – “Bloccati da 142 giorni. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Di chi crede nella difesa della vita e non si riconosce in un Governo che, in continuità con lo scorso, osserva dall’alto morti e catture al confine più letale al mondo. Aderisci alla campagna e chiedi #FreeSeaWatch”. Lo scrive su Twitter Sea Watch Italy. L'articolo Migranti: Sea Watch, ‘bloccati da 142 giorni, Governo ...

Sea Eye - Alan Kurdi sbarcherà a Taranto/ Viminale : ricollocamenti Migranti già decisi : Sea Eye, assegnato porto sicuro a Taranto alla nave Alan Kurdi con a bordo 88 migranti, che verranno ridistribuiti in base all'accordo di Malta.

Migranti : Sea Eye entra in acque italiane - a Malta i 15 salvati da Open Arms : Si sbloccano le situazioni di stallo che vedevano ancora bloccate in mare un centinaio di persone a bordo delle due navi...

La Ocean Viking a Pozzallo : finita l’odissea per 104 Migranti : «Dopo più di 12 giorni di incertezza in mare, 104 sopravvissuti possono finalmente sbarcare in un Luogo sicuro», afferma Sos Mediterranee su Twitter

La Ocean Viking ha attraccato a Pozzallo. "Finisce l'odissea per i 104 Migranti" : La nave Ocean Viking di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, con 104 migranti a bordo salvati lo scorso 18 ottobre, ha attraccato al porto di Pozzallo. “Dopo più di 12 giorni di incertezza in mare, 104 sopravvissuti possono finalmente sbarcare in un Luogo sicuro”, afferma Sos Mediterranee su Twitter, celebrando la “fine della lunga odissea”.UPDATE: #OceanViking ha attraccato al porto di #Pozzallo, ...

Migranti : Sea watch - ‘nessuna discontinuità - ci negano autorizzazione a uscire dal porto’ : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) – “Nessuna discontinuità: una continua presa in giro. Ci viene negata l’autorizzazione a uscire dal porto nonostante la nave sia giuridicamente libera. Con diniego immotivato della Prefettura di Agrigento, il Viminale prolunga il sequestro in continuità con il governo precedente”. Così, su Twitter Sea watch. L'articolo Migranti: Sea watch, ‘nessuna discontinuità, ci negano autorizzazione ...

Migranti : Sea Watch - 'salvataggio subito se europei - è razzismo istituzionale' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Se sull'imbarcazione in difficoltà ci fossero stati europei non avrebbero dovuto aspettare così a lungo. È razzismo istituzionale. Fortunatamente il nostro equipaggio è stato in grado di ritrovare il gommone questa mattina e coordinare un salvataggio con gli amici di

L’aero di Sea watch - Moonbird - individua 15 Migranti in difficoltà. Salvati : Erano a 20 miglia da Lampedusa su un gommone grigio. Fra loro, quattro bambini piccoli, tre adolescenti e due donne

Migranti : Sea Watch - 'per centri soccorso più importanti responsabilità che vite umane' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "Una cosiddetta guardia costiera libica che non invia motovedette per maltempo; navi cargo che rifiutano qualsiasi comunicazione con il nostro aereo da ricognizione Sar Moonbird e centri ufficiali di soccorso che danno più valore alle responsabilità formali che alle vi

Migranti : Sea watch - 'equipaggio Alan Kurdi minacciato dai libici' : Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - "L'equipaggio di #AlanKurdi é in questo momento minacciato dai libici. “Ci minacciano con armi da fuoco. Alcune persone sono in acqua. 92 persone e 17 membri dell'equipaggio sono in pericolo di morte". E' l'allarme lanciato dalla ong Sea watch su Twitter.

Migranti : SeaWatch - 'nessuno a Lampedusa. Tragedia avvolta da indifferenza istituzioni' : Palermo, 9 ott. (AdnKronos) - "Dove siete tutti. Nessuno è venuto a poggiare un fiore sulle bare delle 13 donne, a guardare in faccia i sopravvissuti, a sostenere i soccorritori. Una Tragedia avvolta nell'indifferenza delle istituzioni. Con @Medhope_FCEI saremo ai funerali per esprimere la nostra vi