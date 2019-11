Mettere in sicurezza l' Italia si può | manca la volontà politica

Maltempo Campania : “La Regione intervenga per Mettere in sicurezza la scuola “Andrea Doria”” : “Rivolgo un Appello al Presidente della Campania Vincenzo De Luca affinche’ la Regione intervenga sulla situazione incresciosa ed ormai insostenibile che interessa il 63 circolo didattico “Andrea Doria” di Fuorigrotta. Sono ormai settimane che, a causa del Maltempo che ha compromesso le gia’ precarie condizioni in cui versa l’istituto, viene negato il diritto allo studio dei nostri bambini, impossibilitati ...

Attenzione - un file Mp4 può Mettere a rischio la sicurezza di WhatsApp : È un particolare formato di filmati. Per mettersi al sicuro è sufficiente aggiornare l'app all'ultima versione

Attenzione - un file Mp4 può Mettere a rischio la sicurezza di WhatsApp : È un particolare formato di filmati. Per mettersi al sicuro è sufficiente aggiornare l'app all'ultima versione

Venezia : presidente municipalità Burano - 'aiuti per Mettere in sicurezza le case' : Venezia, 18 nov. (Adnkronos) - "Da Burano si leva un grido di dolore. L’acqua è entrata nelle case. E nelle case la zona giorno è quasi sempre al piano terra. E la zona giorno ha ospitato l’acqua della laguna, che entrava dalle porte e filtrava dai muri. Quasi tutti hanno salvato gli elettrodomestic

Venezia : Fico - 'vicini a cittadini e soccoritori - Mettere in sicurezza territorio' : Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "È un momento difficile per Venezia e i Veneziani, quello che sta accadendo in laguna è drammatico e per questo voglio esprimere la vicinanza mia e della Camera ai cittadini. E ringraziare chi si sta adoperando per fronteggiarlo. mettere in sicurezza il nostro territorio,

Acqua alta a Venezia - Fico : “Mettere in sicurezza territorio sia la priorità” : “E’ un momento difficile per Venezia e i Veneziani, quello che sta accadendo in laguna è drammatico e per questo voglio esprimere la vicinanza mia e della Camera ai cittadini. E ringraziare chi si sta adoperando per fronteggiarlo. Mettere in sicurezza il nostro territorio, che vanta tesori inestimabili unici al mondo, deve essere una priorità. Quello che sta succedendo ci ricorda anche che esiste una grande emergenza planetaria, ...

Venezia : Fico - ‘vicini a cittadini e soccoritori - Mettere in sicurezza territorio’ : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “è un momento difficile per Venezia e i Veneziani, quello che sta accadendo in laguna è drammatico e per questo voglio esprimere la vicinanza mia e della Camera ai cittadini. E ringraziare chi si sta adoperando per fronteggiarlo. mettere in sicurezza il nostro territorio, che vanta tesori inestimabili unici al mondo, deve essere una priorità”. Lo scrive in un post su Facebook il presidente ...

Vocaturo : Ama intervenga per Mettere in sicurezza zona tritovagliatore di Romagnoli : Roma – I responsabili della sicurezza Ama dopo vari sopralluoghi hanno denunciato alla Asl di Roma e alle istituzioni competenti la situazione del tritovagliatore di Romagnoli. Il circolo PD AMA condivide la preoccupazione che da mesi è tra i lavoratori di quella zona e i cittadini limitrofi sulle condizioni quotidiane del trattamento dei rifiuti. C’è una mancanza della certificazione dell’aria, il trattamento dove vengono tritati i ...

MotoGp - Viñales a favore del rinvio delle Qualifiche : “bisogna essere intelligenti e Mettere la sicurezza al primo posto” : Il pilota spagnolo ha commentato la decisione della Race Direction di rinviare le Qualifiche a domani, sottolineando di essere d’accordo con questa scelta Maverick Viñales applaude la decisione della Race Direction di rinviare a domani le Qualifiche del Gran Premio d’Australia, a causa delle avverse condizioni atmosferiche. AFP/LaPresse Il forte vento di Phillip Island ha spinto i Commissari a spostare alla domenica mattina il ...

Blutec : Fim - Mettere in sicurezza occupazione e siti industriali : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Serve mettere in sicurezza l’occupazione e i siti industriali”. Ad affermarlo in una nota è il coordinatore nazionale Fim Cisl automotive Raffaele Apetino dopo l’incontro di oggi al ministero dello Sviluppo Economico. Durante l’incontro, rileva, “ci è stato comunicato che sarà presentata a breve la richiesta di amministrazione straordinaria per mettere in sicurezza i ...