Meteo Roma del 23-11-2019 ore 19 | 15

Allerta Meteo Emilia Romagna : criticità arancione - focus sulla piena del Po : Domenica di Allerta Meteo ‘arancione’ in Emilia-Romagna per l’atteso intensificarsi delle piogge, in particolare nella seconda parte della giornata. L’Allerta, diramata da protezione civile e Arpae, viene prorogata e scatta in particolare per criticita’ dovute ai fiumi e ai pericoli di frana nella pianura e bassa collina Emiliana occidentale, su pianura Emiliana centrale, orientale e sulla costa ...

Previsioni Meteo Roma : brusco peggioramento in atto - violenti temporali nella notte [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma – Giornata caratterizzata da una buona presenza di nubi, con prevalente copertura del cielo, ma anche fasi in cui saranno presenti schiarite più soleggiate. Quasi certamente non sono attese precipitazioni fino alle ore serali. Ciò perché il vasto e profondo sistema depressionario che tanto maltempo sta portando sull’alto Tirreno, ancora non avvolge con le sue anse cicloniche i settori centrali tirrenici, quindi ...

Meteo Roma del 23-11-2019 ore 06 : 10 : Meteo appuntamento con le previsioni Meteo Vediamo come sarà il tempo oggi sulla nostra penisola al nord precipitazioni sparse bagneranno le regioni per tutto l’arco della giornata con pioggia equazioni ma anche neve localmente abbondante sulle Alpi oltre i 1000 1200 m al centro diurno all’insegna del tempo stabile sulle regioni centrali anche se con addensamenti sparsi a tratti compatti alternati solo a qualche schiarita dalla ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : criticità arancione per i fiumi : E’ previsto un sabato di vento e pioggia in Emilia-Romagna e Protezione civile e Arpae hanno prorogato l’Allerta Meteo arancione, per criticità idraulica e idrogeologica, anche per la giornata di domani, sabato 23 novembre, in varie zone dell’Emilia-Romagna: bacini Emiliani orientali, centrali, pianura Emiliana centrale, costa ferrarese e montagna Emiliana occidentale. I venti aumenteranno sul crinale appenninico ma anche nelle ...

Previsioni Meteo Roma : weekend incerto - violenti temporali tra Sabato sera e Domenica mattina : Previsioni Meteo Roma – Circolazione sempre depressionaria sul Lazio e sulla Capitale, tuttavia instabilità non sempre presente, anzi con lunghe ed ampie fasi asciutte, dovute a temporanei rallentamenti del flusso perturbato atlantico o ad avvicendamenti cicloni in sede mediterranea centrale. La mattinata odierna è caratterizzata da uno di questi momenti di stasi con tempo sostanzialmente asciutto e anche ampio soleggiamento, salvo solo ...

Meteo Roma : previsioni per il weekend : Meteo Roma: previsioni per il weekend Tempo asciutto nel corso delle ore diurne di sabato anche se con molte nubi sparse, piogge tra la sera e la notte. Domenica sarà una giornata all’insegna del maltempo con piogge al mattino e al pomeriggio; in serata il tempo tornerà ad essere asciutto. Temperature comprese tra +12°C e +15°C. Meteo Lazio: previsioni per il weekend Tempo stabile nella giornata di sabato con qualche nube al mattino. ...

Meteo Roma del 22-11-2019 ore 06 : 10 : Meteo appuntamento con le previsioni Meteo Vediamo come sarà il tempo sulla nostra penisola oggi al nord maltempo con piogge e temporali cieli nuvolosi su tutte le regioni al mattino con una pioggia diffuse sulla Liguria Piemonte Lombardia dal pomeriggio fino in intensificazione sulle regioni nord-occidentali in serata o nottata in estensione a tutte le regioni centro condizioni di instabilità sulle regioni tirreniche con precipitazioni sparse ...

SCUOLE CHIUSE DOMANI - ALLERTA Meteo/ Maltempo Napoli ed Emilia Romagna : l'elenco : SCUOLE CHIUSE per Maltempo: ALLERTA METEO rossa in Emilia Romagna: situazione critica nell'Alessandrino, elenco città. Forse serrata a Napoli

Allerta Meteo della Protezione Civile : nuova ondata di maltempo - criticità arancione in Veneto e Emilia-Romagna [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine atlantica tende ad interessare il nostro Paese, apportando le prime precipitazioni rilevanti su Liguria e Piemonte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse. I ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità arancione per le piene dei fiumi : “Per la giornata di venerdì 22 novembre sono previste deboli precipitazioni sul settore appenninico con isolati piovaschi sulla pianura emiliana. Dalle ore serali è prevista una intensificazione delle precipitazioni sull’appennino occidentale con fenomeni localmente anche a carattere di rovescio. Rinforzo della ventilazione da sud-est sulla costa seppur con valori sotto soglia. Permangono condizioni di locale criticità moderata sui ...

Previsioni Meteo Roma : estrema variabilità - alternanza tra schiarite e annuvolamenti [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma – Un cielo sempre un po’ grigio caratterizza queste giornate di novembre inoltrato sulla Capitale, talora con nubi più intense e copertura anche totale, in altri momenti, nubi più irregolari e anche schiarite. Una fase, quella in atto, non caratterizzata da significativa azione instabile, anzi, nelle ultime ore la pressione è andata via via aumentando, ponendosi mediamente intorno ai 1014 hpa. La circolazione, ...

Meteo Roma : previsioni per venerdì 22 novembre : Meteo Roma: previsioni per venerdì 22 novembre Cieli irregolarmente nuvolosi nella mattinata con tempo asciutto; locali piogge o acquazzoni al pomeriggio in generale esaurimento nelle ore serali. Temperature comprese tra +9°C e +17°C. Meteo Lazio: previsioni per venerdì 22 novembre Locali piogge al mattino sulla costa, tempo stabile altrove anche se con molte nubi diffuse; al pomeriggio i fenomeni interesseranno gran parte del territorio, ...