Meteo | è una domenica da allerta rossa | il maltempo fa paura

Allerta Meteo - allarme ROSSO su tutta la Calabria : sarà una Domenica terribile – DETTAGLI : Allerta Meteo – Il maltempo che domani colpirà la Calabria sarà pesantissimo. Violenti temporali imperverseranno senza sosta dall’alba a tarda sera, prolungandosi anche nella giornata di Lunedì 25 Novembre, su tutto il territorio Regionale. La protezione civile ha infatti lanciato l’allarme ROSSO, il più alto. Oltre ai violenti temporali, che scaricheranno al suolo quantitativi pluviometrici importanti (oltre 250mm di pioggia ...

Weather ForeCast 2020 mostra le previsioni Meteo con una grafica davvero bella : Weather ForeCast 2020 è un'applicazione per il meteo che offre previsioni del tempo accurate per le prossime ore e fino a 10 giorni visualizzandole con una grafica elegante. L'app fornisce i bollettini meteorologici accurati dal National Weather Service con previsioni meteo locali in tempo reale per pioggia, tempesta, ghiaccio e neve e avvisi per condizioni climatiche avverse. L'articolo Weather ForeCast 2020 mostra le previsioni meteo con una ...

Una tempesta Meteorica colpirà la Terra nella notte tra 21 e 22 Novembre : le Alfa Monocerotidi e la cometa misteriosa [INFO e DETTAGLI] : Molto più di una pioggia meteorica. nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 Novembre, gli appassionati di osservazioni celesti avranno la possibilità di vedere diverse meteore al secondo durante un raro evento noto come tempesta meteorica. Ci sono possibilità che lo sciame meteorico delle Alfa Monocerotidi possa trasformarsi in una totale tempesta meteorica, secondo Esko Lyytinen e Peter Jenniskens, due scienziati che studiano le meteore. Non è ...

Allerta Meteo - il Ciclone Mediterraneo alza uno scirocco che ribalta l’Italia : freddo e neve in Sardegna - +25°C in Sicilia. Sarà una Domenica da incubo : Come ampiamente previsto, imperversa il maltempo sull’Italia in questo weekend di metà Novembre a causa di un Ciclone Mediterraneo che nelle prossime ore risalirà il mar Tirreno alimentando fenomeni ancor più estremi. Intanto forti piogge hanno colpito nelle ultime ore il Centro/Sud, tra basso Lazio, alta Campania e zone interne del Molise dove sono caduti nelle ultime ore ben 83mm di pioggia a Caserta, 81mm a Pietramelara, 77mm a Capua, ...

Allerta Meteo Roma - il Tevere fa paura : verso una maxi-piena nella Capitale : Scatta l’allarme a Roma per la piena del Tevere. Il maltempo che da giorni sta colpendo l’Italia centrale ha ingrossato il fiume della Capitale che crescerà ancora nel weekend. Allagate e chiuse le banchine del LungoTevere, come possiamo osservare nelle immagini che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo. Ma a Roma, nel Lazio e nell’Italia centrale tirrenica continuerà a piovere senza sosta per ...

Allerta Meteo - violento ciclone Mediterraneo scatena una nuova ondata di maltempo sull’Italia : allarme alluvione al Nordest - altri 300mm di pioggia! : Allerta Meteo – Sta prendendo forma in queste ore sul Nord Africa, tra la Tunisia e l’Algeria nordorientale, la bassa pressione innescata da una ennesima irruzione di aria fredda sub-polare verso l’Ovest Mediterraneo e il territorio nordafricano e che scombussolerà letteralmente il fine settimana italiano. Un nucleo di aria fredda in quota, a circa 5450 m, di -30°C, è penetrato addirittura nel territorio marocchino-algerino ...

Neve - pioggia e burrasca : diramata una nuova allerta Meteo : Massima allerta in Veneto ma il bollettino della protezione civile segnale probabili criticità in cinque regioni e...

Puglia : una vittima ad altamura - allerta Meteo arancione domani e scuole chiuse [ELENCO] : Il ciclone che sta sferzando la nostra penisola ha pesantemente colpito la Puglia sin dalle prime ore della giornata non lasciando un attimo di tregua. Le raffiche impetuose di scirocco hanno...

Allerta Meteo - il “Ciclone Mediterraneo” in DIRETTA su MeteoWeb : situazione esplosiva - sarà una serata terribile : Allerta Meteo – Si prospetta una serata “esplosiva” al Centro/Sud Italia per l’arrivo del Ciclone Mediterraneo che sta già provocando forte maltempo su gran parte del Paese. Proprio in Sicilia sono in atto i temporali più intensi, al punto che la protezione civile ha innalzato a “rosso” il livello di Allerta anche per la giornata di domani, Martedì 12 Novembre. Le scuole saranno chiuse in moltissimi comuni, ...

Allerta Meteo - il Ciclone Mediterraneo si abbatte sulla Sicilia : violentissimo sistema temporalesco “V-Shaped” - sarà una notte da incubo : Il maltempo provocato dal Ciclone Mediterraneo ha iniziato a colpire duramente la Sicilia meridionale, dove si stanno verificando veri e propri nubifragi. Sono caduti, da stamattina, 51mm di pioggia a Partanna, 46mm a Sciacca, 45mm a Ribera, 43mm a Giuliana, 42mm a Bivona, 40mm a Licata e Canicattì, 38mm ad Agrigento e Castelvetrano, 37mm a Caltagirone, 36mm a Butera, 35mm ad Aragona, 32mm a Calatafimi, con un pericolosissimo sistema ...

Allerta Meteo Calabria : Catanzaro attiva il Centro Operativo Comunale : In considerazione dell’Allerta Meteo diramata per la giornata odierna, e delle previsioni di condizioni Meteorologiche avverse a partire dal tardo pomeriggio, il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo ha attivato il COC, Centro Operativo Comunale. “L’amministrazione, con le sue squadre di pronto intervento, è costantemente impegnata a monitorare la situazione e attuare ogni misura necessaria ad affrontare eventuali rischi e pericoli a tutela ...

Previsioni Meteo Milano - inizia una settimana di grandi piogge : il maltempo si intensifica : Previsioni Meteo Milano – Breve pausa con tempo stabile nel corso del fine settimana, in particolare ieri domenica 10 novembre. Già tutto cambiato stamani, con cieli chiusi e pioggia debole-moderata in atto sul Capoluogo. La previsione per la giornata odierna è per un peggioramento progressivo delle condizioni del tempo, a causa di una nuova saccatura atlantica in affondo sul Mediterraneo centro-occidentale e annesso minimo depressionario, ...

Emanata una pesante allerta Meteo per la Sardegna : la Protezione Civile mette in guardia dai rischi idrogeologici : allerta arancione per criticità idrogeologica su alcune zone della Sardegna dal pomeriggio di oggi e fino alla mezzanotte di domani, 8 novembre: la Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di criticità moderata (arancione) per l’Iglesiente, Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Logudoro. Da oggi e fino alla mezzanotte di domani, codice giallo per il Campidano, il Flumendosa Flumineddu e la Gallura. L'articolo Emanata una pesante ...

Meteo - rare e affascinanti sfere di ghiaccio ricoprono una spiaggia in Finlandia e la vista è magica [FOTO e VIDEO] : Madre Natura sa sempre come stupirci e a volte, aggiunge quel qualcosa in più che sa confonderci e meravigliarci allo stesso tempo. affascinanti e rare sfere di ghiaccio dalla forma simile a quella di un uovo sono apparse su una spiaggia di Hailuoto, in Finlandia, deliziando quanti hanno osato sfidare il freddo per visitare l’isola (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Hailuoto si trova nel Golfo di Botnia ...