Mercato Juventus | sorpresa per l’attacco in arrivo dalla Premier

Juventus - Pjaca è sul Mercato : sul croato Samp - Genoa - Cagliari e Bologna : L'Europeo disputato in Francia nel 2016 ha dato le luci della ribalta ad uno dei principali talenti del calcio croato: il centrocampista offensivo Marko Pjaca che, all'età di 21 anni, si mise in evidenza nella prestigiosa competizione europea a tal punto che la Juventus decise di investire più di 20 milioni di euro per acquistarlo. Arrivato come potenziale campione, complice una serie di infortuni gravi, il giocatore non ha più fatto il ...

Mercato Juventus - addio in vista?Mourinho vuole il fenomeno bianconero : Mercato Juventus – Nuove sirene di Mercato per la Juventus. Lo special one vuole portare Dybala a Londra. José Mourinho è pazzo per la Joya, Paulo Dybala. Il ragazzo argentino classe 1993, di proprietà della Juventus, dopo un’estate in cui sembrava ormai essere totalmente ai margini del progetto, adesso sembra essere rientrato nei piani di Maurizio Sarri alla grande a tal punto da essere considerato un titolare quasi inamovibile. Mercato ...

Mercato Juventus : nome importante in mediana. Servono 60 milioni : Mercato Juventus – Arrivano notizie importanti sul fronte calcioMercato per la società bianconera. L’intenzione di Fabio Paratici è quella di rinforzare la rosa da mettere a disposizione del tecnico toscano Maurizio Sarri; a circolare sono nomi importanti. Secondo quanto filtra in ambienti ben informati, a fare spazio in rosa potrebbe essere qualcuno degli scontenti Emre Can, Blaise Matuidi o Adrien Rabiot. Meracato Juventus, ...

CalcioMercato Juventus – Sirene dalla Bundesliga per Emre Can : il Borussia Dortmund ci pensa : Emre Can vuole più spazio alla Juventus o sarà addio: il Borussia Dortmund sonda il terreno per il calciatore tedesco Poche presenza da titolare, scivolto indietro nelle gerarchie di Maurizio Sarri ma tenuto molto in considerazione dalla Germania e anche dalle squadre estere. Situazione davvero particolare quella di Emre Can alla Juventus: il centrocampista tedesco vuole più spazio in bianconero o sarà addio. Secondo la ‘Bild’, ...

CalcioMercato Juventus : il Manchester United avrebbe offerto Chong per Mandzukic : Il Calciomercato invernale potrebbe regalare clamorose trattative, con tante società blasonate che potrebbero attingere sul mercato per migliorare i risultati della prima parte della stagione. Una delle deluse per eccellenza, almeno fino ad ora, è il Manchester United che, nonostante i clamori di inizio stagione, fatica ad ingranare in prestazioni e risultati, a tal punto che la panchina di Solskjaer non è del tutto salda. Di certo la società ...

CalcioMercato Juventus : rebus Rabiot - il Tottenham ci proverebbe già a gennaio (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus si accende soprattutto in uscita. Mario Mandzukic ed Emre Can sarebbero pronti a lasciare Torino già a gennaio ma potrebbero non essere le uniche cessioni. Da monitorare con attenzione c’è anche la situazione legata ad Adrien Rabiot che non sta rendendo al meglio e su cui c’è l’interessamento di alcune grandi squadre estere. La Juve ha acquistato il francese a parametro zero la scorsa estate appena è scaduto il ...

CalcioMercato Juventus - a gennaio potrebbero arrivare Emerson Palmieri e Allan : C'è apprensione in casa Juventus dopo l'infortunio subito da Alex Sandro nell'ultima gara giocata dalla nazionale brasiliana. Il calciatore sudamericano è uno dei titolarissimi in casa Juventus, conseguenza della mentalità di Maurizio Sarri, il quale vuole puntare su un undici piuttosto stabile. Peraltro, il terzino brasiliano finora ha giocato tutte le partite stagionali, tranne quelle contro la Spal e il Torino, in cui è stato sostituito da ...

Mercato Juventus - cessione a gennaio : il centrocampista vicino all’addio : Mercato Juventus – Emre Can è uno di quei giocatori destinati a lasciare la Juventus. Il centrocampista tedesco non sta trovando spazio in questa stagione ed è ormai una sorta di vero e proprio separato in casa. La situazione ha iniziato a complicarsi dopol’esclusione dalla lista per la Champions League. Ed è per questo che l’addio appare la soluzione più logica e sensata. Resta però da capire la possibile destinazione. Mercato Juventus, ...

Juventus - nuovo colpo alla Ronaldo : Agnelli pronto a follie sul Mercato : Juventus – I bianconeri hanno già individuato il nuovo colpo alla Ronaldo per la prossima stagione. L’indiscrezione, questa volta, è stata rilanciata da Ok Diario ed è relativa al campione del mondo e stella del Paris Saint Germain Kylian Mbappè. Juventus, il nuovo Ronaldo è Mbappè: Agnelli pronto a follie per lui Un prospetto che fa sognare i tifosi, giocatore giovane ma già consacrato ad altissimi livelli e decisivo in contesto ...

Mercato Juventus : Allan può diventare bianconero. Indiscrezioni da Napoli : Mercato Juventus – Allan è sempre più lontano da Napoli e dal Napoli. Sul forte centrocampista brasiliano c’è anche la Juventus; potrebbe così succedere ancora, un nuovo “scippo” da parte dei bianconeri agli azzurri. La notizia arriva direttamente da Napoli, dove in ambienti ben informati, parlano di possibile addio del mediano, che sarebbe rinforzo gradito a Sarri. Mercato Juventus: Allan possibile colpo La rottura tra Allan e il ...

CalcioMercato Juventus - Mourinho vorrebbe Dybala al Tottenham : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Paulo Dybala, giocatore letteralmente rinato dopo l'arrivo a Torino di Maurizio Sarri. Stando a quanto riporta il noto quotidiano britannico The Sun, il campione argentino sarebbe finito nel mirino del Tottenham. Il nuovo allenatore degli Spurs José Mourinho (subentrato recentemente a Mauricio Pochettino) sarebbe un ...

Mercato Juventus - Sport Mediaset : Miranchuk potrebbe essere acquistato la prossima estate : La Juventus è sempre attenta alle migliori opportunità di Mercato, non solo per incrementare il livello tecnico della propria rosa, ma anche per accrescere il brand bianconero a livello mondiale. L'acquisto di Cristiano Ronaldo va in questa direzione, così come quello della punta Han che gioca attualmente nella Juventus under 23, ma che è uno dei riferimenti calcistici della Corea del Nord. Secondo Sport Mediaset, i bianconeri starebbero ...

CalcioMercato Juventus - Ok Diario : Mbappé primo obiettivo per il dopo Cristiano Ronaldo : Il Calciomercato continua inevitabilmente a dominare le prime pagine dei media sportivi, con la Juventus che resta una delle società più chiacchierate. dopo l'aumento di capitale di 300 milioni di euro ufficializzato da Andrea Agnelli, i giornali continuano ad associare giocatori importanti alla società bianconera. Nelle ultime ore è l'iberico 'Sport' a lanciare una clamorosa indiscrezione di mercato riguardante uno dei più ambiti sul mercato: ...

Mercato Juventus - non solo Rakitic : pazza idea a gennaio. 3 addii certi! : Mercato Juventus- Tutto pronto per la prossima sessione di Mercato invernale con la Juventus chiamata a recitare una parte da protagonista, sia in chiave acquisti, sia in chiave cessioni. Paratici proverà a mettere a segno un nuovo colpo a centrocampo, in vista della seconda parte di stagione che si annuncia tortuosa e complicata. Prende corpo l’idea Rakitic, anche se tutto dipenderà dalla potenziale apertura del diretto interessato e ...