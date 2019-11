Massara | “Ibrahimovic? Una suggestione irresistibile ma al momento rimane tale”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 23 novembre 2019) Ai microfoni di Sky Sport, poco prima della partita contro il Napoli, ha parlato Frederic, direttore sportivo del Milan. Che vigilia è stata e che partita sarà? “È stata una vigilia molto concentrata. Sappiamo che è una partita importante, è undelicato. La classifica non ci piace, ma siamo convinti di poter fare una grande prestazione e di poter portare a casa un risultato positivo”. Come si risolvono i problemi del Milan in attacco? Ibra non diventa fondamentale? “Il problema si risolve lavorando, riuscendo a produrre e sviluppare più gioco. Ibra è un grande campione, che nel nostro club ha già speso pagine importanti, è chiaro che accostare il suo nome a quello del Milan è unama altale. Adesso ci concentriamo sulle partite per migliorare, lavorare e tornare a libelli accettabili in classifica, poi ci ...

