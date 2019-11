Maltempo Valle d’Aosta | valanga su strada | chiusa regionale per Champorcher

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 23 novembre 2019) Unadi lieve entità ha raggiunto il mantole, costringendo alla chiusura dellanumero 2 per, nel comune di Pontboset. Ladiè, dunque, isolata. Oltre all’interruzione della viabilità non si registrano altre criticità, secondo quanto segnalato dalla Centrale unica del soccorso dellad’Aosta. “È una colata di acqua mista a neve, quello che ci preoccupa è ciò che potrebbe ancora scendere. Per questo abbiamo chiuso lacon un’ordinanza. Al momento non si può percorrere laneanche in caso di eventuali emergenze“, spiega il sindaco di Pontboset, Paolo Chanoux. “Ho sentito il sindaco di– aggiunge Chanoux – e mi ha riferito che ci sono alcuni turisti che avrebbero dovuto rientrare anel pomeriggio. Non ci sono però situazioni di criticità per quanto riguarda la ...

Andrez1si : RT @AdryWebber: Buon sabato tesorini?? visto che piove da almeno 10 gg ininterrottamente sono isolata in casa , non posso scendere a valle,p… - marcocf69 : RT @CeruttiPiemonte: ? Il #maltempo sta peggiorando. Allerta rossa su 6 aree del Piemonte in provincia di Torino, Cuneo, Alessandria, Asti,… - lara_ugolini : RT @AnpasPiemonte: ATTENZIONE: causa maltempo Allerta ROSSA per le valli Tanaro, Belbo e Bormida, la Valsesia, la Valle Cervo e la Val Chiu… -