Maltempo Toscana | Rossi | “Opere realizzate hanno evitato alluvione | subito 2 milioni per

Maltempo Toscana - Rossi : “Con le opere realizzate abbiamo evitato l’alluvione” : “Anche dal sopralluogo di stamani lungo il bacino dell’Elsa emerge con forza che gli interventi di riduzione del rischio idraulico fatti in questi anni hanno evitato che le piogge dei giorni scorsi provocassero un alluvione. E’ l’ennesima riprova che i 100 milioni di euro che ogni anno spendiamo per la sicurezza idraulica sono stati spesi bene. In questo caso, per esempio, molto importante è stata l’azione della ...

Allerta Meteo Toscana : Maltempo su gran parte della Regione : Previsto per domani in Toscana un nuovo peggioramento del tempo, con precipitazioni sparse sul nord ovest e in Arcipelago, in estensione in serata dalle zone costiere al resto della Regione. Possibilità di isolati temporali in Arcipelago e localmente lungo la costa, con occasionali colpi di vento e grandinate. Dalle prime ore della giornata di domani, rinforzo del vento di scirocco con forti raffiche in Arcipelago, lungo la costa centrale e ...

Maltempo Toscana - la Regione : “In giunta la delibera con i Comuni colpiti” : Il presidente della Toscana Enrico Rossi portera’ lunedi’ 25 novembre in giunta la delibera con l’elenco dei Comuni colpiti dal Maltempo e che hanno subito danni per la pioggia e i temporali che si sono abbattuti sulla Regione lo scorso fine settimana o per via degli allagamenti che ne sono susseguiti. La dichiarazione di emergenza regionale era gia’ stata firmata da Rossi il 18 novembre. Sara’ richiesta anche ...

Maltempo Toscana : le aziende agricole potranno segnalare i danni al portale Artea : Le aziende agricole toscane che hanno riportato danni a seguito delle piogge alluvionali dei giorni scorsi potranno da oggi segnalarli sul portale Artea (Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura). La segnalazione dei danni è il primo, necessario passo nell’iter per la richiesta di misure straordinarie come lo stato di calamità naturale. “Si tratta – ha spiegato l’assessore all’agricoltura Marco Remaschi ...

Maltempo Toscana : Rossi annuncia altri 100 milioni per la riduzione del rischio idraulico” : Sono cento i milioni di euro che la Regione Toscana si appresta ad investire per accrescere la sicurezza idraulica del suo territorio e garantire quella dei cittadini. Ad annunciarlo è stato il presidente Enrico Rossi nel corso del sopralluogo che ha effettuato questa mattina a Pontedera, presso l’opera di presa dello scolmatore d’Arno, una dei due strumenti che, insieme alla cassa di espansione dei Piaggioni a Roffia (San Miniato), ...

Maltempo Toscana - Rossi : “La messa in sicurezza dell’Arno non è conclusa - ma sono stati fatti lavori importanti” : Il lavoro di messa in sicurezza del fiume dal rischio idraulico in caso di eventi severi è tutt’altro che concluso, ma se l’Arno ha risparmiato Pisa lo si deve anche ai lavori che sono stati fatti a monte e a valle dell’abitato della città della torre. Ne ha dato conto il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che pochi giorni dopo le fortissime piogge di sabato e domenica scorsi, ha compiuto oggi alcuni sopralluoghi ...

Maltempo Toscana : allerta gialla per piogge e temporali sulla parte ovest della regione : Permangono le condizioni di instabilità sulle zone occidentali della Toscana sia oggi che domani. Per questo la Sala operativa unificata della regione ha prolungato il codice giallo fino alla mezzanotte di domani, giovedì 21 novembre, per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore a causa di piogge e temporali. Dal pomeriggio di oggi sono possibili rovesci o temporali sparsi/isolati più probabili in Arcipelago, sulle zone costiere e ...

Maltempo : in Emilia e Toscana esondano i fiumi. Paura per l'Arno - valanga in Alto Adige : È allerta in 11 Regioni. A Pisa l'ondata di piena attesa nella notte, chiusi i ponti dal pomeriggio. A Roma grave un ragazzo nell’auto schiacciata da un albero

Maltempo Toscana : la Protezione Civile fa il punto della situazione : Tutti gli idrometri dei fiumi e dei canali toscani al momento sono tornati in condizioni normali, sotto il primo livello di guardia, ma l’Arno a Pisa e l’Ombrone a Grosseto sono scesi solo sotto il secondo livello di guardia e restano quindi sotto osservazione da parte dei servizi regionali. E’ quanto riporta una nota della Protezione Civile della Regione Toscana sul Maltempo in cui si comincia anche a fare la conta dei ...

Maltempo Toscana - Rossi firma lo stato di emergenza : “In corso verifica dei danni - pronti a intervenire” : “Con la firma dello stato di emergenza regionale consentiamo a tutti gli enti che sono nella necessità di farlo, di effettuare le richieste agli uffici regionali per realizzare interventi di somma urgenza. Sono interventi fondamentali in questo momento per garantire l’incolumità delle persone e per fronteggiare situazioni che creano disagi insopportabili per la popolazione. Stiamo raccogliendo le informazioni sulla base di ...

Maltempo Toscana - il Prefetto di Pisa : “Il sistema di Protezione Civile ha funzionato al meglio” : “Con l’ampliarsi della piena dell’Arno, la situazione è apparsa da subito estremamente impegnativa e altrettanto risultava ieri mattina secondo i modelli di previsione del Genio Civile. Sono stati tempestivamente allertati tutti i soggetti responsabili, costituti gli organismi per la gestione dell’emergenza e adottate le misure precauzionali e preventive indicate dai piani di Protezione Civile. Il sistema ha funzionato al ...

Maltempo : allerta in Lazio - Liguria - Piemonte - Toscana - Friuli - Veneto ed Emilia Romagna. Reno a rischio esondazione : Emilia ROMAGNA, IL Reno FA PAURA Nuova allerta rossa per criticità idraulica fino alla mezzanotte di domani nelle pianure di Bologna, Ferrara e Ravenna; arancione per le intere province di...

Maltempo Toscana - è ancora allerta : ieri l’esondazione del fiume Sieve - ad Arezzo frane - smottamenti e evacuazioni : Tutti gli idrometri dei fiumi e dei canali toscani al momento sono tornati in condizioni normali, sotto il primo livello di guardia. Lo rende noto la protezione civile della Regione Toscana. Solo l’Arno a Pisa e l’Ombrone a Grosseto sono scesi soltanto sotto il secondo livello di guardia e sono quindi sotto osservazione da parte dei servizi regionali. Nel Fiorentino ieri esondazione del fiume Sieve Nell’area metropolitana ...

