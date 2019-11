Maltempo si abbatte su Genova | è allerta rossa

Allerta Meteo - FOCUS sulla nuova “sciroccata” che si abbatte sull’Italia : stavolta sarà Maltempo invernale con temporali - freddo e tanta neve : Allerta Meteo – La pioggia che ha iniziato a cadere su Genova con appena +7°C evidenzia come sia ormai iniziato il nuovo peggioramento in atto sull’Italia, dopo la breve tregua delle ultime ore: sarà un’ondata di maltempo analoga alle precedenti perchè caratterizzata dallo scirocco, ma stavolta decisamente più fredda con abbondanti nevicate fino a bassa quota sulle Alpi e freddo su tutte le Regioni. I fenomeni più estremi ...

Una nuova ondata di Maltempo si abbatterà sull'Italia questa settimana : L'Italia continua ad essere bersagliata dal maltempo. Il team del sito www.ilmeteo.it comunica che, già da lunedì 18 novembre, un insidioso vortice di maltempo aggredirà l'Italia sospinto da forti venti di Scircco e Libeccio. Tra la sera e la notte i fenomeni più intensi si concentreranno tra la Liguria e l'alta Toscana, aree già duramente provate dalle abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni. Sempre nel corso della notte forti piogge ...

Maltempo Venezia : a San Servolo l’acqua abbatte di 30 metri il muro esterno : La devastante marea che ha colpito in maniera Venezia ha avuto conseguenze distruttive anche sull’isola di San Servolo. A una prima ricognizione dei danni, risultano distrutti tre pontili di attracco all’isola, ora difficilmente raggiungibile, e circa 30 metri di muro perimetrale abbattuti dalla forza delle acque e del vento. Rilevati inoltre danneggiamenti sensibili anche alle porte e agli infissi, risultati in gran parte divelti, ...

Maltempo - un albero si abbatte tra le macchine ad Agrigento : Sofia Dinolfo La pioggia copiosa e le raffiche di vento hanno creato diversi problemi in tutta la Sicilia, strade chiuse ad Agrigento e allagamenti, a Licata il sindaco chiede lo stato d'emergenza Il Maltempo continua a fare danni sull’agrigentino e su tutta la Sicilia. Per tutta la giornata di oggi si sono fatti sentire gli effetti dell’allerta arancione diramata ieri sera dalla Protezione Civile. La pioggia ha continuato a cadere ...

Maltempo Campania : albero si abbatte su un bus fermo : Tragedia sfiorata poco fa nello stazionamento dei bus CTP di via Fasano, a Pozzuoli (Napoli), dove il forte vento ha abbattuto un albero che è rovinato su un bus fermo. Tanta paura per l’autista che e’ stato portato in ospedale per essere sottoposto ai controlli dei sanitari. Secondo quanto rende noto Adolfo Vallini, dell’Usb, al momento dell’incidente l’autista era seduto al posto guida. Sul mezzo, invece, ...

Il ciclone mediterraneo si abbatte sulla Penisola : Maltempo da sud a nord : Un ciclone mediterraneo, in questo momento collocato appena a sud della Sicilia, sta provocando condizioni di serio maltempo su tutta la Penisola, in particolar modo sull'isola e sulle regioni meridionali. Come si può vedere dalle immagini del satellite, il vortice si muove in senso antiorario e con le sue spire coinvolge praticamente tutta l'Italia. I fenomeni più forti, però, li avremo inizialmente sui settori ionici della Calabria, sull'area ...

Maltempo - enorme tornado si abbatte su Genova [FOTO e VIDEO LIVE] : Il Maltempo sta colpendo in modo particolarmente intenso Genova da stamattina. Pochi minuti fa un enorme tornado s’è abbattuto sul litorale cittadino. Nel capoluogo della Liguria sta piovendo in modo particolarmente intenso (52mm a Sestri Ponente, 42mm a Multedo, 34mm a Oregina, 27mm a Cornigliano, 21mm a Castelletto, 16mm a Staglieno) e la temperatura è tipicamente autunnale, di appena +12°C in pieno giorno dopo una minima di +9°C. ...

Maltempo a Pomezia : albero si abbatte in strada - traffico congestionato : Roma – Attimi di apprensione a Pomezia dove, causa Maltempo, un albero si è schiantato crollando sulla strada in via Jamaica, in zona Campobello. Attorno alle ore 21.30 di ieri sono intervenuti sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile NOAL di Pomezia. Dopo circa 60 minuti il grosso fusto è stato rimosso dalla carreggiata, permettendo così la normale ripresa del flusso del traffico. Per fortuna ...

Maltempo in Liguria : tromba d'aria si abbatte su Lavagna - tanti danni : L'ondata di Maltempo che sta colpendo l'Italia sta facendo i suoi primi danni al centro-nord. Attorno alle 6 del mattino venti molto forti, probabilmente causati dalla formazione di una tromba...

Almeno 3 nubifragi al giorno dall’inizio dell’autunno - “il Maltempo si abbatte sulle regioni più fragili” : “Più di 3 nubifragi al giorno dall’inizio dell’autunno con tempeste di pioggia, vento e grandine lungo la Penisola, il 18% in piu’ rispetto allo stesso periodo dello scorso anno“: è quanto emerge da un’elaborazione di Coldiretti su dati ESWD in relazione all’ultima ondata di maltempo che sta colpendo il nord Italia fra la Lombardia e la Liguria con bombe d’acqua, fulmini, esondazioni, allagamenti, alberi caduti e frane. “La ...

Il Maltempo si abbatte sul nord Italia. Allagamenti a Milano e Genova : Un’ondata di maltempo sta colpendo in queste ore l’Italia settentrionale. In particolare, la Lombardia e la Liguria sono le regione più colpite dalle piogge che hanno fatto scattare le allerte meteo e stanno creando forti disagi ai cittadini.Un nubifragio, in corso dalla scorsa notte, ha allagato gran parte della città di Milano. Il fiume Seveso è vicino all’esondazione - è alla cosiddetta ...

Maltempo : la nuova perturbazione “si abbatte sulle regioni più fragili della Penisola - Piemonte e Liguria” : “La nuova perturbazione si abbatte sulle regioni più fragili della Penisola con Piemonte e Liguria che hanno ben il 100% dei comuni con parte del territorio a rischio idrogeologico“: è quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Ispra in occasione dell’ultima ondata di Maltempo con allagamenti, frane ed evacuazioni con l’allerta della protezione civile per allagamenti e frane. “La percentuale di rischio è la piu’ alta a ...