Maltempo Piemonte | evacuata l’area golenale del Bormida | esonda l’Orba

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 23 novembre 2019) Il Comune di Alessandria ha disposto l’evacuazione dell’areadel fiume. Strade chiuse per allagamenti nell’Ovadese, nell’Acquese e Tortonese, èto il torrente Orba a Capriata, mentre continua a salire il livello del torrente Erro a Cartosio. Sempre sull’Orba è stato chiuso il ponte tra Predosa e Basaluzzo, lungo la provinciale 179. Nell’Acquese e’ stata fatta evacuare per precauzione una famiglia residente in regione Sottorocca. Prime frane, una su strada Maggiora e una in regione Botti. Le precipitazioni non accennano a diminuire. Arpa segnala che da mezzanotte a meta’ mattina, a Fraconalto, al confine con la Liguria, sono caduti 122 millimetri di pioggia; 68 a Rocchetta Ligure. Registrate raffiche di vento fino a 80 chilometri orari a Capanne di Cosola, sull’Appennino. Si mobilita la Protezione civile in ...

DPCgov : ????#allertaROSSA domani, #23novembre, in Liguria. ??#allertaARANCIONE su Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e sui rest… - LaStampa : Arpa Piemonte, protezione civile e meteorologi lanciano l’allarme per 36 ore di pioggia battente. In montagna un me… - SkyTG24 : Maltempo Piemonte: sale livello dei corsi d'acqua, primi allagamenti -