Maltempo nell' Imperiese | frane | crollo di muraglioni e forte mareggiata

Maltempo Lazio : sgomberate 6 persone al Passo della Sentinella a Fiumicino : A Fiumicino, 6 persone sono state sgomberate nella zona abitata del Passo della Sentinella, alla foce del Tevere, per prevenire rischi causati dal Maltempo. Lo rende noto il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “La Protezione civile e la Polizia locale stanno continuando ad intervenire su tutto il territorio a causa del Maltempo, in particolare per il forte vento di questa sera. Sono state sgomberate sei persone da Passo della Sentinella ...

Maltempo - frane e valanghe in Piemonte - preoccupa piena del Po : nell’Alessandrino 60 sfollati. Il punto : Fino a domani sarà allerta rossa per il Maltempo in Piemonte. La situazione non è ancora da vera emergenza, ma sono tanti i problemi e i danni. Una sessantina di persone sono sfollate nell’Alessandrino, frazioni di piccoli paesi sono isolate, l’autostrada A5 tra il Piemonte e la Valle d’Aosta è stata chiusa per il timore che un’imponente frana scivoli a valle, un’infinità di smottamenti e strade allagate, ...

Maltempo Piemonte : nell’Alessandrino 60 sfollati - frane su 45 strade : A causa della violenta ondata di Maltempo, sono una sessantina le persone evacuate o sfollate su tutto il territorio della provincia di Alessandria, tra Alessandria, Acqui Terme, Cremolino, Gavi, Ovada e Prasco. Innumerevoli le criticità – come riferito dalla Protezione Civile nel bilancio delle 18 – per la viabilità stradale e ferroviaria. Diversi i ponti chiusi su Bormida e Orba; 7 i guadi su numerosi corsi d’acqua; 45 le ...

Maltempo in Kenya : frane nella contea di West Pokot - almeno 37 morti : almeno 37 persone sono morte in una serie di frane avvenute nella contea di West Pokot, nell’ovest del Kenya, a causa delle forti piogge cadute nella regione. È quanto riferito dal commissario della contea Apollo Okello citato dall’emittente “Citizen Tv”, secondo cui finora sono stati recuperati i corpi di 15 vittime mentre sono ancora in corso le operazioni di ricerca degli altri 22 corpi. Il governo keniota ha inviato ...

Maltempo - nell’Alessandrino 150mm in 24 ore : stop a treni e tornei : Sfiora già la misura dei 150millimetri l’acqua caduta nelle ultime 24 ore nella provincia di Alessandria. La rete di stazioni meteo di Arpa ha registrato, poco prima delle 12 , un totale di 143 mm a Ponzone e Bosio, 128 a Fraconalto, in aree gia’ colpite dall’alluvione del 21 e 22 ottobre scorsi. Valori prossimi agli 80 mm nel Cuneese al confine con la Francia. stop ai tornei di calcio dilettanti in Piemonte e ...

Piemonte nella morsa del Maltempo : torrenti in piena e frane nell'alessandrino : Piogge incessanti continuano ad interessare il nord-ovest con molti disagi e criticità che crescono di ora in ora. Oltre alla Liguria è il Piemonte la regione più colpita. Estesi allagamenti si...

Maltempo - smottamenti nell’Imperiese : intervento dei Vigili del Fuoco : Due smottamenti sono avvenuti, in queste ore, in provincia di Imperia, in seguito all’abbondante pioggia che da ieri interessa la costa ligure di Ponente. Il primo si è verificato sulla strada provinciale per Seborga, nell’entroterra di Bordighera, all’altezza di via Roccascura. Il secondo in strada degli olandesi, a Camporosso. Pietre e fanghiglia, comunque, interessano soltanto una corsia di marcia. A Imperia, inoltre, si ...

Maltempo - allerta in Piemonte : salgono i corsi d’acqua Piemonte - esonda il rio Lovassina nell’Alessandrino : Non solo Liguria: l’allerta Maltempo si estende anche in Piemonte dove salgono i corsi d’acqua a causa delle forti precipitazioni delle ultime 12 ore. Le zone maggiormente colpite sono la fascia pedemontana nordoccidentale e il settore appenninico, con valori molto forti sull’Alessandrino al confine con la Liguria, dove si registrano i primi allagamenti. I torrenti Orba ed Erro, tra Piemonte e Liguria, hanno gia’ ...

Maltempo Liguria - nuova allerta rossa : alle 18 punto stampa di Toti e Bucci nella Protezione civile : Oggi pomeriggio alle 18 a Genova nel centro della Protezione civile di viale Brigate Partigiane il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci hanno convocato un punto stampa per aggiornare sull’ondata di Maltempo attesa domani in Liguria, dove nelle province di Imperia, Savona e gran parte di quella di Genova Arpal ha diramato l’allerta rossa, mentre nell’entroterra del golfo del Tigullio ...

Maltempo Modena : si aggrava la situazione della frana nella provinciale 486 : Ancora disagi a causa del Maltempo in Emilia Romagna dove per domani è prevista una nuova allerta arancione. Si è aggravata la situazione della frana che da martedi’ ha interrotto la strada provinciale 486 in un tratto tra Cargedolo e Riccovolto nel comune di Frassinoro, nel Modenese. E’ quanto comunica la Provincia di Modena alla luce della del sopralluogo, effettuato dai tecnici del servizio Viabilita’ dal quale e’ ...

Maltempo Salerno : alberi e rami caduti - allagamenti nelle strade : Disagi nel Salernitano a causa delle piogge intense, soprattutto alla circolazione. Segnalati allagamenti in diverse strade: i vigili del fuoco hanno eseguito sopralluoghi nell’agro nocerino sarnese e a Scafati. Sulla SS163 a Positano, in costiera amalfitana, è stato istituto il senso unico alternato per la messa in sicurezza del costone. rami di alberi e pietre sono caduti sulla sede stradale. L'articolo Maltempo Salerno: alberi e rami ...

Maltempo Piemonte : ancora disagi nell’Alessandrino : Proseguono i disagi a causa del Maltempo nell’Alessandrino: la Protezione civile segnala la chiusura dei guadi sul torrente Valla a Spigno Monferrato e a Pareto, nell’Acquese; allagamenti nel sobborgo alessandrino di San Michele e a Castellazzo Bormida, a pochi chilometri dal capoluogo, dove oggi tutte le scuole sono chiuse. Rallentata la circolazione ferroviaria sulla Genova-Ovada-Acqui. A Ovada una famiglia è stata evacuata dalla ...

Maltempo a Napoli : sprofonda la strada nel quartiere Arenella - 19 persone sgomberate : Il Maltempo che sta flagellando il paese continua a sgretolare la città. Poco dopo le 15 a vico Molo alle Due Porte, nel centro storico del quartiere Arenella, un grosso pezzo di strada...

Maltempo Campania - grandine e nevischio : disagi nella zona degli ospedali di Napoli : disagi nella zona collinare di Napoli per il Maltempo che ha colpito la citta’ nel pomeriggio. Problemi, in particolare, nelle strade di accesso ai vari ospedali della zona. Secondo alcune segnalazioni, al Cardarelli la corsia di accesso si e’ allagata con le ambulanze che hanno avuto difficolta’ a raggiungere l’accesso del Pronto Soccorso. Al Policlinico la grandine mista a nevischio che si e’ abbattuta sulla zona ...