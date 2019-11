Maltempo nell' Imperiese | frane | crollo di muraglioni e forte mareggiata

Liguria flagellata dal Maltempo. Frane - crolli - frazioni isolate. Toti : «Chiederemo lo stato di emergenza». Tutte le info sulle strade e la viabilità nella regione : Stella completamente isolato. Mareggiate devastano ancora spiagge e passeggiate in diversi punti della regione. Bormida in piena nell'alessandrino: una donna dispersa. L'aggiornamento in tempo reale e i dettagli dell'allerta nell'articolo a seguire

Maltempo - morta una donna nell'Alessandrino. Crolla un viadotto in Liguria : E' stato ritrovato il corpo senza vita di Rosanna Parodi, la donna di 52 anni dispersa nell'Alessandrino, dopo essere stata travolta dal fiume Bormida. Il cadavere si trovava all'interno dell'auto trascinata dall'acqua fino a Sezzadio. La tragedia sarebbe una conseguenza del mancato rispetto della chiusura delle strada provinciale 181. Alcuni cittadini, che poi sono riusciti a mettersi in salvo, avrebbero spostato le transenne consentendo il ...

Maltempo : auto finisce nel Bormida - un disperso nell'Alessandrino : Un'auto con a bordo tre persone e' finita nel fiume Bormida, in provincia di Alessandria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco

Maltempo - crolla tratto di viadotto sulla A6<br>Una donna morta nell'alessandrino : La Liguria continua a essere la regione più in difficoltà a causa dell'ondata di Maltempo straordinaria che sta colpendo gran parte dell'Italia da Nord a Sud. Il governatore Giovanni Toti ha tenuto una conferenza stampa e ha annunciato:"Chiederemo lo stato di emergenza su queste aree. Con ogni probabilità sarà un'estensione dello stato d'emergenza già decreto dal Cdm giovedì scorso. Stiamo compilando le schede dei nuovi danni. ...

Maltempo - trovata morta la donna dispersa nell'Alessandrino. Crolla viadotto in Liguria : E' stato ritrovato il corpo senza vita di Rosanna Parodi, la donna di 52 anni dispersa nell'Alessandrino, dopo essere stata travolta dal fiume Bormida. Il cadavere si trovava all'interno dell'auto trascinata dall'acqua fino a Sezzadio. Sul posto si stanno recando i familiari della vittima. Intanto prosegue l'ondata di Maltempo che sta flagellando Liguria e Piemonte. La domenica è particolarmente difficile nel Savonese, dove è Crollato un tratto ...

Maltempo - crolla tratto di viadotto sulla A6<br>Una donna dispersa nell'alessandrino : Il Maltempo continua a causare danni in Italia da Nord a Sud. sulla A6 Torino-Savona è crollato un tratto di viadotto, circa una trentina di metri di autostrada tra l'innesto con la A10 e Altare in direzione Torino. Si tratta della cosiddetta Autostrada dei Fiori che è gestita dal Gruppo Gavio. I Vigili del Fuoco sono sul posto e da una prima verifica sembra che non ci siano persone coinvolte nel crollo. La A5 è stata ovviamente interrotta ...

Maltempo - ancora disagi<br>Una donna dispersa nell'alessandrino : Aggiornamento - Le autorità hanno chiarito che c'è una sola donna dispersa nell'alessandrino. Si tratta di Rosanna Parodi, 52 anni, una dipendente di una casa di riposo, della quale si sono perse le tracce mentre stava andando a lavoro. La sua auto è stata trovata parcheggiata vicino ad una cascina e si pensa che la donna abbia proseguito il percorso a piedi, venendo travolta dalla piena del fiume Bormida. Maltempo, ancora forti disagiLa ...

Maltempo nel Lazio : allagamenti e disagi nella provincia di Roma : Pioggia e vento hanno interessato anche la capitale dalla serata di ieri e nella notte. Pur non registrandosi gravi criticità si segnalano diversi disagi. La pioggia ha creato allagamenti in...

Maltempo Piemonte : una donna dispersa nell'alessandrino : Come vi abbiamo documentato in altri articoli, l'emergenza Maltempo sta interessando anche il Piemonte, dove le piogge incessanti hanno causato esondazioni, allagamenti e frane soprattutto...

Maltempo - frane ed esondazioni in Liguria : 122 sfollati. Una dispersa nell’Alessandrino. Il Po supera il livello di guardia in Piemonte : In Liguria ci sono 122 sfollati e 374 persone sono rimaste isolate a causa delle frane. Mentre ora a preoccupare è la situazione del Po che ha superato il livello di guardia: nel Cuneese Cardé è finita sott’acqua, decine le abitazioni allagate. Sempre in Piemonte, nella provincia di Alessandria, una donna di 52 anni è dispersa: l’auto su cui viaggiava è finita nel fiume Bormida a Sezzadio. È rimasta intrappolata nel mezzo, mentre gli altri ...

Maltempo - frane ed esondazioni in Liguria : 85 sfollati. Un disperso nell’Alessandrino. Il Po supera il livello di guardia in Piemonte : In tre ore sono caduti 100 millimetri di pioggia. È la zona del Savonese quella più colpita dal Maltempo nella notte tra sabato e domenica. La situazione peggiore ad Albisola Superiore dove il rio Basco è esondato. Ci sono sfollati, fa sapere l’amministrazione comunale, che segnala anche frane che hanno isolata la frazione di Ellera. Savona città sabato sera era allagata nella parte più vicina al mare. Tra Altare e Mallare ci sono altri 14 ...

Maltempo - frane ed esondazioni in Liguria : 85 sfollati. Un disperso nell’Alessandrino. A Venezia ancora acqua alta a 130 centimetri : In tre ore sono caduti 100 millimetri di pioggia. È la zona del Savonese quella più colpita dal Maltempo nella notte tra sabato e domenica. La situazione peggiore ad Albisola Superiore dove il rio Basco è esondato nei pressi del ponte medievale e in altri punti. Ci sono sfollati, fa sapere l’amministrazione comunale, che segnala anche frane che hanno isolata la frazione di Ellera. A Savona città, che ieri sera era allagata nella parte più ...

Maltempo : il Po si è gonfiato di oltre 3 metri nelle ultime 24 ore : Il Po si è gonfiato di oltre 3 metri nelle ultime 24 ore e supera la soglia di criticità con un livello di oltre 4 metri per effetto delle condizioni climatiche straordinarie con l’onda di piena che si propaga lungo l’asta fluviale: lo rende noto Coldiretti a seguito di monitoraggio effettuato nella mattina del 24 novembre al Ponte della Becca dal quale si evidenzia che la situazione del principale fiume italiano è indicativa dello ...

Maltempo nell'Imperiese : frane - crollo di muraglioni e forte mareggiata : A Imperia è stato segnalato un salice "appoggiato" su un'abitazione: sono intervenuti i vigili del Fuoco. Frana a Ospedaletti, 18 evacuati tra cui il sindaco