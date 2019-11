Maltempo in Liguria | crolla strada ad Urbe

Maltempo in Liguria - allerta rossa a Genova : allerta rossa in Liguria. E' scattata la fase d'allarme per i due rii, il Riscarolo ed il Fegino in Val Polcevera, a Genova, che sono esondati.

Maltempo - allerta meteo al Nord : atteso un ‘materasso d’acqua’ di 10 centimetri in Liguria : Ci attende un altro weekend di Maltempo. In particolare a farne le spese saranno le regioni settentrionali dove, dopo le piogge di questi giorni, arriverà una nuova ondata di rovesci. Saranno due le perturbazioni ad interessare la penisola nelle prossime ore: si tratta di un fenomeno eccezionale, tanto che nelle prime tre settimane di novembre le precipitazioni sono state pari a quelle che normalmente cadono nell’intera stagione autunnale. Ad ...

Maltempo in Liguria - sabato di allerta rossa su Centro e Ponente : gli orari e le modalità zona per zona : L'Arpal: «In arrivo ingenti quantitativi di pioggia diffusa, anche sotto forma di temporali stazionari forti o molto forti, su un terreno già ora incapace di reggere nuova acqua»

Maltempo Liguria : Genova chiude per allerta rossa e conta i primi danni tra frane e strade chiuse : Fino a 300mm di pioggia potrebbero abbattersi su Genova e in gran parte della Liguria in allerta rossa da questa notte. Ma la pioggia sarà accompagnata anche da una mareggiata con onde alte fino a 6 metri e venti di scirocco fino a 100km/h. Su Genova è atteso un ‘materasso d’acqua’ di 10 centimetri, una criticità idrogeologica su un territorio già intriso d’acqua a causa di giorni continua di pioggia. Tanto che si sono ...

Maltempo Liguria - Bucci : “Sfollati di Nervi restano fuori casa” : Rimane invariata la situazione degli sfollati di Genova Nervi a causa del crollo di un muraglione: gli sfollati, 17 persone di 7 nuclei familiari sono stati sistemati in abitazioni alternative non potendo rientrare a casa in attesa delle verifiche di sicurezza. Lo dice il sindaco Marco Bucci che fa anche il punto su altre criticità registrate in città. Il transito in corso Perrone è stato chiuso in via precauzionale dai vigili del fuoco perché ...

Maltempo Liguria - Toti : “Da 24 a 36 ore di allerta rossa con piogge ininterrotte - vento forte e fenomeni violenti” : Maltempo su tutta la Liguria con l’allerta rossa sul centro-ponente della regione, dalle 24 di oggi fino alle 24 di domani, salvo modifiche. In particolare è prevista allerta arancione sulla costa da Spotorno a Camogli e nell’entroterra dalle 18 alle 24 di oggi; quindi rossa fino alle 24 di domani. A levante allerta gialla fino alle 24 di domani. Nell’entroterra di levante allerta arancione dalle 18 di oggi alle 15 di domani. ...

Maltempo - massima allerta in Liguria : attesi picchi di 300 mm di pioggia : “I modelli previsionali ci indicano un’altissima probabilita’ di pioggia sul centro ponente della Liguria, con picchi fino a 300 millimetri in 24 ore, abbiamo davanti 24 ore di allerta rossa”. Cosi’ l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone interviene sull’allerta meteo rossa diramata da Arpal sul centro-ponente della Liguria dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani. ...

Maltempo - allerta meteo sull'Italia : weekend da incubo. Onde di sei metri in Liguria - scuole chiuse : Maltempo, allerta meteo su tutta Italia: in arrivo un weekend da incubo. Dopo una breve pausa il tempo torna protagonista in negativo per il nostro Paese. Le previsioni, infatti, non promettono nulla...

Maltempo Liguria - nuova allerta rossa : “Sarà un ‘materasso di acqua’ 10cm” : “Sarà un evento meteorologico che si vede poche volte, ci attendiamo quantitativi ragguardevoli di pioggia in Liguria, un ‘materasso d’acqua’ alto 10 centimetri sul centro-ponente della Regione non uniformemente distribuiti”. Così la dirigente del centro meteo Arpal Francesca Giannoni spiega cosa dovrà aspettarsi da questa notte gran parte della Liguria che sarà in allerta rossa. C’è preoccupazione anche per ...

Maltempo Liguria : domani allerta rossa e sciopero nei porti di Genova e Savona : domani sciopero dei lavoratori dei porti di Genova e Savona-Vado in concomitanza con l‘allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile regionale. L’astensione dal lavoro, che a Genova scatterà dalle 22 di oggi alle 24 di domani e a Savona-Vado dalle 24 di oggi alle 24 di domani, è stata proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. “Pur essendo state approvate le linee indirizzo in materia di allerta meteo in ambito ...

Maltempo - allerta meteo su tutta Italia : in arrivo un weekend da incubo. A rischio Liguria e Veneto : Maltempo, allerta meteo su tutta Italia: in arrivo un weekend da incubo. Dopo una breve pausa il tempo torna protagonista in negativo per il nostro Paese. Le previsioni, infatti, non promettono nulla...

Maltempo Liguria - muro pericolante : chiuso corso Perrone a Genova : Per un muraglione pericolante a causa del Maltempo e delle forti piogge delle ultime ore a Genova è stato chiuso corso Perrone, l’arteria cittadina a ridosso del cantiere del nuovo viadotto sul Polcevera, che dopo il crollo di Ponte Morandi rimase chiuso al traffico per oltre tre mesi. I vigili del fuoco e la polizia locale hanno deciso la chiusura dopo un sopralluogo tecnico. Gia’ nei giorni scorsi il muro era stato segnalato a ...

Maltempo - è allerta in tutto il Nord : danni in Liguria : Il Maltempo non concede tregua all’Italia. Per oggi, venerdì 22 novembre, è stata decretata allerta arancione in Veneto, in Piemonte e in Emilia-Romagna. In Campania chiusa la sede di un liceo nel Napoletano. Le condizioni peggiorano nella giornata di domani in Liguria: già in allerta gialla oggi, sabato sarà colpita da una nuova perturbazione e l'allerta diventerà rossa per tutta la giornata interessando l'intero territorio delle province di ...

Maltempo Liguria : approvato lo stato di emergenza per le piogge di fine ottobre : Il Consiglio dei Ministri che si è riunito ieri ha approvato nella tarda serata la dichiarazione dello stato di emergenza per la città metropolitana di Genova e le province di Savona e della Spezia a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel periodo dal 14 ottobre all’8 novembre 2019. “Era un atto che aspettavamo, e di cui avevamo delineato i primi aspetti insieme al capo dipartimento nazionale ...