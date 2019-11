Maltempo Genova | nuova frana a Rivarolo | “Non uscite di casa | massima prudenza”

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 23 novembre 2019) Occhi puntati sulla Liguria dove da stamani le forti piogge stanno interessandoe diverse parti della Regione, causando danni e disagi. A Trasta, nella frazione del quartiere genovese di5 persone in via Mario Adda sono isolate per una. Sul posto i vigili del fuoco. Gia’ alcune ore fa era stato deciso di far sfollare alcune persone in viae a Teglia in via precauzionale. “Nondiprudenza” “Nondi, non mettete a rischio la vostra sicurezza e quella dei soccorritori, che ringrazio!”. Lo ha scritto su Twitter il governatore della Liguria Giovanni Toti che posta alcuni video dell’emergenza. “Ecco il video in cui si vedono 7 persone messe in salvo nel sottopasso di Brin allagato, transitavano lì con auto e sono dovuti intervenire sommozzatori dei vigili del ...

GiuseppeConteIT : Dopo Venezia, ieri sera in Cdm abbiamo dichiarato lo stato di emergenza per tutte le province siciliane che da sett… - Agenzia_Ansa : #Maltempo: allarme per due rii a #Genova. Il Comune chiude la zona al traffico per rischio esondazione #ANSA - DPCgov : #22novembre Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione di stato di emergenza per la città metropolita… -