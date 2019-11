Maltempo | frana muraglione a Ospedaletti | sindaco si auto-sgombera

Maltempo Genova - nuova frana a Rivarolo : “Non uscite di casa - massima prudenza” : Occhi puntati sulla Liguria dove da stamani le forti piogge stanno interessando Genova e diverse parti della Regione, causando danni e disagi. A Trasta, nella frazione del quartiere genovese di Rivarolo 5 persone in via Mario Adda sono isolate per una nuova frana. Sul posto i vigili del fuoco. Gia’ alcune ore fa era stato deciso di far sfollare alcune persone in via Rivarolo e a Teglia in via precauzionale. “Non uscite di casa, ...

Maltempo - smottamento a Capri : cedono resti della frana del 2014 : Ha fatto temere il peggio la vista di una massa di detriti che oggi è stata avvistata lungo il costone che termina nello specchio d’acqua di Marina Piccola nell’isola di Capri (Napoli). Una lunga e stretta fascia di terra che dalla via provinciale scende in mare e che, cinque anni fa, fu colpita da una frana. L’acqua e il vento di questi giorni che hanno flagellato l’isola e che si sono infiltrati nei resti del terriccio ...

Maltempo Valle d’Aosta - frana a Verres : evacuate 12 persone. Allarme valanghe [FOTO] : 12 persone sono state evacuate in via preventiva a Verres a causa di una frana di circa 300 metri cubi di rocce e dell’atteso peggioramento delle condizioni meteo. Si tratta di cinque famiglie che abitano in località Torille. Già ieri, giovedì 21 novembre, la strada comunale Torille/Nastche era stata chiusa al traffico. Il centro funzionale regionale ha emesso un bollettino di criticità valanghiva arancione, per la giornata di sabato 23 ...

Un'altra frana oggi questa volta in via Lanfranco Alberico, la strada che da Apparizione porta al monte Moro. Massi e fango sono caduti sulla carreggiata, nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenute la polizia locale e protezione civile.

Maltempo - frana a Genova Nervi : 20 persone evacuate : Venti persone sono state evacuate all'alba in via del Commercio a Nervi, in provincia di Genova, a causa di una nuova frana all'altezza del civico 74. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco. Gli sfollati sono stati messi al riparo su mezzi dell’azienda di trasporti locali, Amt, fatti arrivare appositamente. Toti: "Manteniamo alta l’attenzione" "Dal Consiglio dei ministri è arrivato il riconoscimento dello stato di ...

Maltempo in Liguria : frana su Autostrada A10 a Genova : Nuove criticità si registrano in Liguria e nella provincia di Genova per il Maltempo. Le nuove precipitazioni cadute nelle ultime ore (destinate purtroppo ad intensificarsi) hanno creato nuovi...

Maltempo Modena : si aggrava la situazione della frana nella provinciale 486 : Ancora disagi a causa del Maltempo in Emilia Romagna dove per domani è prevista una nuova allerta arancione. Si è aggravata la situazione della frana che da martedi’ ha interrotto la strada provinciale 486 in un tratto tra Cargedolo e Riccovolto nel comune di Frassinoro, nel Modenese. E’ quanto comunica la Provincia di Modena alla luce della del sopralluogo, effettuato dai tecnici del servizio Viabilita’ dal quale e’ ...

A causa di una frana caduta sulla strada comunale che sale verso il monte Bisbino, dalla notte scorsa sono isolate circa 900 persone che vivono nelle frazione di Rovenna e in altre zonemontane di Cernobbio (Como): probabilmente per infiltrazioni dovute alle piogge degli ultimi giorni, ha ceduto il terrapieno di sostegno di un tornante. I massi sono stati rimossi, ma per il ripristino in sicurezza serviranno giorni.

In Alto Adige, dopo le precipitazioni dei giorni scorsi resta Alto il rischio valanghe e caduta sassi: la statale della Val Badia è nuovamente chiusa per una frana. Uno smottamento ha invaso la strada nel tratto tra Mantana e Longega. La statale di Passo Rombo resta chiusa per motivi di sicurezza dal bivio per Corvara in Passiria e la SS242 della Val Gardena tra Plan e Plan de Gralba.

Maltempo - frana in valle Armea : isolato il Comune di Ceriana : Ancora conseguenze a causa del Maltempo che ha interessato la Liguria. Il Comune di Ceriana (circa 1.170 abitanti) è isolato, da questa sera, dopo che una grossa frana è scesa sulla strada, a causa delle abbondanti piogge, ostruendo la carreggiata. Sul posto è presente il vicesindaco e capo della protezione civile Paolo Roverio. Lo smottamento è avvenuto tra la Vecchia Fattoria e Poggio di Sanremo. Sul posto sono presenti anche i vigili del ...

Scavi di Ercolano - frana porzione di terreno a causa del Maltempo. In corso verifiche dei danni : Il maltempo, che sta creando danni e disagi in tutta Italia, dopo Venezia non ha risparmiato un altro importante bene artistico. Un’ampia porzione superficiale, 150 metri quadrati, del terreno della scarpata del viale di accesso agli Scavi di Ercolano, il viale Maiuri, è franata nella notte sull’area archeologica, in particolare nell’area della Domus di Telefo. “A causa del maltempo e delle intense piogge degli scorsi giorni, questa ...

Maltempo Ercolano : franata porzione superficiale del terreno della scarpata del viale di accesso agli scavi : Una porzione superficiale del terreno della scarpata del viale di accesso agli scavi di Ercolano è franata nella notte sull’area archeologica, in particolare nell’area della Domus di Telefo. Sono in corso le verifiche dei danni. “A causa del Maltempo e delle intense piogge degli scorsi giorni, questa notte si è verificato uno scivolamento corticale di terreno nella parte sud-est della scarpata del viale che collega la città ...

Maltempo Lombardia - frana Ruinon : incontro sulle condizioni di rischio : E’ fissato per il 22 novembre un incontro con il Dipartimento di Protezione Civile per la rivalutazione delle condizioni di rischio nell’area interessata dalla frana del Ruinon in Valfurva (Sondrio). L’incontro sara’ un momento fondamentale nella fase di gestione dell’emergenza della frana. Al tavolo e’ stato invitato, per fornire il proprio supporto, anche il Centro di Competenza per le frane del Dipartimento ...