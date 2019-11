Maltempo | allerta rossa in Liguria Paura per la mareggiata

Allerta Meteo - violento CICLONE in atto sull’Italia : Maltempo estremo da Nord a Sud - alto rischio ALLUVIONI e TORNADO fino a Lunedì : Allerta Meteo – L’attesa Tempesta Mediterranea sta colpendo duramente l’Italia in questo Sabato 23 Novembre: piogge torrenziali si stanno abbattendo sul Nord/Ovest, e in modo particolare sulla Liguria dove sono caduti oltre 350mm di pioggia a Genova e 150mm di pioggia a Savona. Diluvia anche in Piemonte, con picchi diffusi di 150mm di pioggia nei settori meridionali e in quelli settentrionali della Regione. Le temperature sono ...

Maltempo in Liguria - allagamenti e strade chiuse : prolungata l’allerta rossa. Le immagini : allagamenti diffusi in città, in particolare concentrati sul ponente genovese e sulla Val Polcevera a Genova, e poi strade chiuse e decine di interventi dei vigili del fuoco. Sono ore di apprensione in Liguria che, sotto una pioggia torrenziale dalla mezzanotte di ieri quando è scattata l’allerta rossa, ha visto cadere quantitativi record di pioggia, che hanno toccato i 193 millimetri in 3 ore dai rilevatori della zona di Sampierdarena ...

Maltempo : allerta a Genova - strade chiuse e fiumi esondati : Maltempo a Genova e in LiguriaMaltempo a Genova e in LiguriaMaltempo a Genova e in LiguriaMaltempo a Genova e in LiguriaMaltempo a Genova e in LiguriaLe previsioni annunciavano un’ondata di Maltempo sulla Liguria che puntualmente è arrivata. A Genova in particolare la notte è stata difficilissima. È allerta rossa sulla regione intera. Oltre 220 millimetri di pioggia sono caduti in una zona circoscritta: Sampierdarena, Rivarolo, Certosa, ...

Maltempo - esondazioni a Genova. Allerta rossa in due regioni. LIVE : Nel capoluogo ligure escono dagli argini il Ruscarolo e il Fegino, 27 sfollati nella val Polcevera, 125 abitanti in corso Perrone isolati. Prolungata l'Allerta rossa fino a domani. Allagamenti in Piemonte, preoccupa il LIVEllo dei corsi d'acqua

Maltempo Liguria - ancora allerta rossa : marea con onde fino a 6m - allagamenti e frane : Non ci sono solo la pioggia e le frane a ‘minacciare’ la Liguria in allerta rossa dalla mezzanotte. Fa paura anche il mare con onde fino a 6 metri. La mareggiata ha colpito pesantemente Alassio, dove l’acqua ha invaso la mareggiata. E’ questa una delle maggiori criticita’ nel Savonese. A Varazze fa paura il livello del torrente Teiro, ad Albisola Superiore e’ esondato il rio Basco. A Savona citta’ ci ...

Maltempo - allerta rossa a Genova : 120 persone isolate e 19 sfollati. Il governatore Toti : “Non uscite di casa - massima prudenza” : È scattata alla mezzanotte di sabato l’allerta rossa a Genova a causa delle forti piogge che stanno colpendo la Liguria Tanti i disagi: in città già 19 persone sono state allontanate dalle loro abitazioni in via Rivarolo e a Teglia, mentre in corso Perrone quattro palazzine, per un totale di 120 persone, sono rimaste isolate a causa degli allagamenti e di una frana. “Non uscite di casa in queste ore di allerta rossa! Fatelo solo se ...

Maltempo - allerta in Piemonte : salgono i corsi d’acqua Piemonte - esonda il rio Lovassina nell’Alessandrino : Non solo Liguria: l’allerta Maltempo si estende anche in Piemonte dove salgono i corsi d’acqua a causa delle forti precipitazioni delle ultime 12 ore. Le zone maggiormente colpite sono la fascia pedemontana nordoccidentale e il settore appenninico, con valori molto forti sull’Alessandrino al confine con la Liguria, dove si registrano i primi allagamenti. I torrenti Orba ed Erro, tra Piemonte e Liguria, hanno gia’ ...

Maltempo Liguria : nuovo punto stampa sull’allerta alle 12 : nuovo punto stampa sull’allerta meteo in Liguria oggi alle 12 nella sede della Protezione civile regionale, in Viale Brigate Partigiane 2 a Genova. Parteciperanno il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, il sindaco di Genova Marco Bucci e i tecnici di Arpal. Maltempo, allerta rossa a Genova: pioggia record, allagamenti e frane. Esondati i rii Fegino e Ruscarolo, ...

Maltempo in Liguria - allerta rossa a Genova : allerta rossa in Liguria. E' scattata la fase d'allarme per i due rii, il Riscarolo ed il Fegino in Val Polcevera, a Genova, che sono esondati.

Maltempo - allerta rossa a Genova : pioggia record - allagamenti e frane. Esondati i rii Fegino e Ruscarolo - 19 sfollati [FOTO LIVE] : E’ la giornata dell’allerta rossa a Genova, dove i primi danni si sono verificati già dalla notte. La violenta pioggia ha allagato le strade, molte vie resteranno chiuse. Il comune invita i cittadini che si trovano nelle zone colpite a “rimanere in casa o in locali protetti fino al completo deflusso delle acque”. In particolare, non sono percorribili Via Milano sottopasso, Via Pacoret chiusa solo una corsia, Via ...

Maltempo si abbatte su Genova : è allerta rossa : A Genova oggi chiude "tutto": sottopassi, musei, scuole e strutture pubbliche. Dopo le tre è esondato il Rio Fegino...

Maltempo - allerta meteo al Nord : atteso un ‘materasso d’acqua’ di 10 centimetri in Liguria : Ci attende un altro weekend di Maltempo. In particolare a farne le spese saranno le regioni settentrionali dove, dopo le piogge di questi giorni, arriverà una nuova ondata di rovesci. Saranno due le perturbazioni ad interessare la penisola nelle prossime ore: si tratta di un fenomeno eccezionale, tanto che nelle prime tre settimane di novembre le precipitazioni sono state pari a quelle che normalmente cadono nell’intera stagione autunnale. Ad ...

Maltempo in Liguria - sabato di allerta rossa su Centro e Ponente : gli orari e le modalità zona per zona : L'Arpal: «In arrivo ingenti quantitativi di pioggia diffusa, anche sotto forma di temporali stazionari forti o molto forti, su un terreno già ora incapace di reggere nuova acqua»