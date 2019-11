Maltempo | allerta rossa a Genova | pioggia record | allagamenti e frane Esondati i rii

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 23 novembre 2019) E’ la giornata dell’, dove i primi danni si sono verificati già dalla notte. La violentaha allagato le strade, molte vie resteranno chiuse. Il comune invita i cittadini che si trovano nelle zone colpite a “rimanere in casa o in locali protetti fino al completo deflusso delle acque”. In particolare, non sono percorribili Via Milano sottopasso, Via Pacoret chiusa solo una corsia, Via Chiaravagna lato Monte, Largo Jursè, Via P. Reti, Via W. Fillak, C.so Perrone, Via Renata, Via Perlasca, Via Trenta Giugno 1960, Piazza Montano, Via Borzoli, Via S.Quirico.dicaduta nella notte a, nella zona di Fiumara, con 193mm in 3 ore.diffusi in citta’, soprattutto nella bassa Valpolcevera, con chiusura di numerose strade. Ora la perturbazione si sta concentrando maggiormente sul centro ponente, verso ...

Agenzia_Ansa : #Maltempo, allerta rossa in #Liguria, pioggia eccezionale e onde di 6 metri #ANSA - DPCgov : ?? #allertaARANCIONE, venerdì #22novembre, su alcuni settori di Veneto ed Emilia-Romagna. #allertaGIALLA in otto reg… - SkyTG24 : Maltempo, scattata la fase di allarme a Genova per due rii -